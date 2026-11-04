Ο Βασίλης Λέκκας «Στον Αστερισμό του Τόλη» τα Σάββατα του Νοεμβρίου

Ένα αφιέρωμα-παρακαταθήκη στον θρύλο του ελληνικού τραγουδιού

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Βασίλης Λέκκας Στον Αστερισμό Του Τόλη
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Ο Βασίλης Λέκκας παρουσιάζει ένα μουσικό πορτρέτο του Τόλη Βοσκόπουλου, του τραγουδιστή που με τη φωνή και την ερμηνεία του χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού.

Στα τραγούδια του αποθεώθηκαν ο έρωτας και τα πάθη, θέματα που συνεχίζουν να αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων.

Τον Βασίλη Λέκκα πλαισιώνει επταμελής ορχήστρα. Μαζί του η Ιωάννα Εμμανουήλ.

Ο Βασίλης Λέκκας «Στον Αστερισμό του Τόλη» τα Σάββατα του Νοεμβρίου

Ορχήστρα

Πιάνο Γιώργος Κωνσταντινίδης
Μπουζούκια Στάθης Σαββίδης, Δημήτρης Κουφογιωργος, Ορφέας Τσακτσίρας
Φλάουτο Σοφία Μαυρογενίδου
Κιθάρα Χρήστος Ευαγγελάτος
Μπάσο Λεωνίδας Φιλίντας
Τύμπανα Ανδρέας Νικόλης

Για τον Βασίλη Λέκκα

«Υπάρχουν τραγουδιστές, ερμηνευτές, αοιδοί, σταρ και υπάρχει και ο Βασίλης Λέκκας. Ο Λέκκας δεν τραγουδά, δεν ερμηνεύει, δεν γοητεύει, δεν είναι σταρ. Ο Λέκκας παραδίνεται στο τραγούδι, ανοίγει διάπλατα την ψυχή του και αφήνει το τραγούδι να την κατακτήσει, να την καταλάβει, να την κυριεύσει. Αυτό το θρίαμβο του τραγουδιού απολαμβάνουμε εμείς οι ακροατές. Ο Λέκκας δεν κρατά τίποτε δικό του, δεν υπάρχει καν. Ο Λέκκας είναι το τραγούδι». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Σάββατα 7-14-21 & 28 Νοεμβρίου  2026
Stage7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, Αθήνα (πλησίον μετρό Μεταξουργείο) 
Παραγωγή: STAGES NETWORK ΑΕ
 

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