Κίβδηλα τα πρώτα νομίσματα της Επανάστασης του 1821

Με τέσσερις άγνωστες ιστορίες από τα νερά του Λούσιου ποταμού και τη Στεμνίτσα της ορεινής Αρκαδίας, η δημοσιογράφος και σκηνοθέτης φτάνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για να ταράξει τα νερά της Ιστορικής αλήθειας και να φωτίσει άγνωστες πτυχές της.

Βασισμένη στο βιβλίο του Νάσιου Συναδινού «Οι τεχνίτες της Στεμνίτσας» που κυκλοφόρησε το 1979 και με μαρτυρίες Στεμνιτσιωτών και απογόνων των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του ’21 συμπεραίνεται η δράση των Ελλήνων αγωνιστών και στη συνέχεια, ότι μέρος των νομισμάτων που δόθηκαν για την ενίσχυση του αγώνα ήταν κίβδηλα και μάλιστα γρόσια.

Τα επίσημα ασημένια οθωμανικά νομίσματα της εποχής. Κυκλοφόρησαν τον 17ο αιώνα ( επί Σουλεϊμάν Β΄) και χρησιμοποιήθηκαν ως βασικό νόμισμα και λογιστική μονάδα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Με λίγα λόγια, οι Έλληνες αγωνιστές οργάνωσαν την επανάστασή τους με τις «πλάτες» του Τούρκου κατακτητή. Όπλα, σπαθιά και μπαρούτι εξασφαλίστηκαν από αγορές με οθωμανικά κίβδηλα νομίσματα. Ο Σωτήρης Καραλής, είναι ο τελευταίος Χαράκτης της Στεμνίτσας και στο podcast εξηγεί πως εργάζονταν οι τεχνίτες (παραχαράκτες) της εποχής, τους υψηλούς κινδύνους που διέτρεχαν κι αδιαφορούσαν γι αυτούς κατά την παραγωγή των κίβδηλων νομισμάτων τους, τα κρησφύγετα που χρησιμοποιούσαν ως εργαστήρια αλλά και τον έπαινο που τους οφείλει η ιστορία και όχι ως ένα μικρό κομμάτι της...

Ο Γιάννης Λαγός, είναι Ιστορικός Ερευνητής και οι ιστορίες που αφηγείται αποτελούν κομμάτι της Λαϊκής Παράδοσης των Στεμνιτσιωτών. Τα κοινά τους μυστικά που για χρόνια συζητιούνται στα καφενεία της περιοχής, μεταξύ τσίπουρου και καφέ, έχουν καταγραφεί στο βιβλίο του Νάσιου Συναδινού, το οποίο αποτελεί κομμάτι της Λαογραφικής προσωπικής του συλλογής, όμως η Ιστορία το περνά… σε κάποιες μόνον σελίδες.

Δεν στέκεται στο μεγάλο ρίσκο των Ελλήνων πατριωτών που στα τυφλά και στα μουγκά κατασκεύαζαν… Δεν στέκεται στα βαρίδια μεταξύ της καρμανιόλας και της ελευθερίας, μεταξύ του αποκεφαλισμού και της θυσίας, μεταξύ της τέχνης και της απελευθέρωσης. Όμως οι γκραβούρες της παραχάραξης των Στεμνιτσιωτών κυκλοφορούν επίσημα στα μουσεία του κόσμου… Ωστόσο πόσοι Έλληνες το γεγονός γνωρίζουν ;

Η συνάδερφος και δημιουργός του podcast, Δέσποινα Σωτηροπούλου βρέθηκε στην Στεμνίτσα για την προβολή του τελευταίου της ντοκιμαντέρ «Αρκαδία. Και Εγένετο Φως» που προβάλλεται στο κανάλι Magenta History κι εκεί οι Στεμνιτσιώτες της μίλησαν για τη δική τους σιωπηρή, κρυφή και επικίνδυνη ιστορία. Για τους Παραχαράκτες της. Το podcast αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού η Στεμνίτσα αποτελεί παραδοσιακό αργυροχρυσοχοϊκό κέντρο με ιστορία παραπάνω από 400 χρόνια και εκεί λειτούργησε το 1976 η πρώτη και μεγαλύτερη σχολή αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα.

Το podcast «ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ» μπορείτε να το ακούσετε στην ιστοσελίδα του festival

Από τις 5 ως τις 15 Νοεμβρίου.

Δημιουργός: Δέσποινα Σωτηροπούλου.

Μοντάζ: Κώστας Πουταχίδης.

Ηχοληψία: Κωνσταντίνος Σταματάκος.

Πρωτότυπες Μουσικές: Χρήστος Γιαννόπουλος.

Καλλιτεχνικός σχεδιασμός εξωφύλλου: Adel Azrak.

Παραγωγή: https://www.dsproductions.gr/

