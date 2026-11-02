Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!

Πού θα μείνει στις ΗΠΑ και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφυγε από την Ελλάδα τα ξημερώματα της Παρασκευής, αποφεύγοντας συναντήσεις.
  • Είχε διορία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να εγκαταλείψει την πρεσβευτική κατοικία.
  • Αναχώρησε ως απλή Αμερικανίδα πολίτης με εμπορική πτήση, πιθανόν για το Μαϊάμι.
  • Σκέφτεται να μοιράσει τον χρόνο της μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση γύρω από το όνομά της.
  • Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σχεδιάζει να μιλήσει στο FOX News για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Ξημερώματα για να μην συναντήσει άνθρωπο έφυγε από τη χώρα μας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως μετέδωσε στο αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η διπλωματική συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη. 

Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση

Όπως ανέφερε, το ρεπορτάζ του Star επιβεβαιώθηκε πλήρως. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ είχε διορία ως το τέλος του Οκτωβρίου να φύγει από την πρεσβευτική κατοικία. Τα ξημερώματα της Παρασκευής,  που ήταν η τελευταία εργάσιμη του μήνα... έφυγε. 

Γκιλφόιλ: Οι νέες καταγγελίες και η διορία να φύγει από την κατοικία

Το Jefferson House έμεινε άδειο καθώς ο Τζος Χακ που ανέλαβε χρέη πρέσβη δεν μετακόμισε εκεί. Μένει στο σπίτι που παραδοσιακά μένει το νο2 της πρεσβείας. 

Η κα Γκίλφοιλ έφυγε με εμπορική πτήση, ως απλή αμερικανίδα πολίτης - ως ιδιώτης. Πληροφορίες την θέλουν να πήγε στο Μαϊάμι, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα μείνει μόνιμα εκεί. 

Η επόμενη μέρα της Γκίλφοϊλ

Ενδεχομένως να μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το όνομά της στις ΗΠΑ. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star δε θα μιλήσει για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Όμως μετά τις κάλπες, σκέφτεται να δώσει τη δική της εκδοχή μιλώντας στο FOX News. Την ημέρα που παραιτήθηκε, πάντως, με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ τα διέψευσε όλα. 

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