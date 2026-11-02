Ξημερώματα για να μην συναντήσει άνθρωπο έφυγε από τη χώρα μας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως μετέδωσε στο αποκαλυπτικό της ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η διπλωματική συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη.

Όπως ανέφερε, το ρεπορτάζ του Star επιβεβαιώθηκε πλήρως. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ είχε διορία ως το τέλος του Οκτωβρίου να φύγει από την πρεσβευτική κατοικία. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, που ήταν η τελευταία εργάσιμη του μήνα... έφυγε.

Το Jefferson House έμεινε άδειο καθώς ο Τζος Χακ που ανέλαβε χρέη πρέσβη δεν μετακόμισε εκεί. Μένει στο σπίτι που παραδοσιακά μένει το νο2 της πρεσβείας.

Η κα Γκίλφοιλ έφυγε με εμπορική πτήση, ως απλή αμερικανίδα πολίτης - ως ιδιώτης. Πληροφορίες την θέλουν να πήγε στο Μαϊάμι, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα μείνει μόνιμα εκεί.

Ενδεχομένως να μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το όνομά της στις ΗΠΑ. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star δε θα μιλήσει για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Όμως μετά τις κάλπες, σκέφτεται να δώσει τη δική της εκδοχή μιλώντας στο FOX News. Την ημέρα που παραιτήθηκε, πάντως, με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ τα διέψευσε όλα.