Γκίλφοϊλ: Αυτές είναι οι καταγγελίες Ντίτερς που την οδήγησαν σε παραίτηση

Τι υποστήριξε στο CNN ο πολιτευτής των Ρεπουμπλικανών

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Οι καταγγελίες του Ντίτερς που οδήγησαν την Γκίλφοϊλ σε παραίτηση (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά από καταγγελίες για οικονομικό σκάνδαλο.
  • Ο Έρικ Ντίτερς κατηγορεί την Γκίλφοϊλ ότι ζήτησε χρήματα για πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.
  • Η Γκίλφοϊλ αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί την ακεραιότητά της.
  • Δικηγόροι της Γκίλφοϊλ υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς της οφείλει 150.000 δολάρια για εργασία που έχει παρασχεθεί.
  • Ο Κρις Κουνς ζητάει ταχεία αντικατάσταση της Γκίλφοϊλ λόγω της σημασίας της Ελλάδας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ.

343 ημέρες έμεινε στο τιμόνι της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η παραίτησή της είναι πρώτο θέμα στα αμερικανικά δίκτυα. Στο CNN, μάλιστα, εμφανίσθηκε ο Έρικ Ντίτερς, το όνομα του οποίου φιγουράρει στα ρεπορτάζ των ΗΠΑ, που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, εμπλέκοντας την κα Γκίλφoϊλ σε υποθέσεις με οσμή οικονομικού σκανδάλου. Η ίδια, αρνείται κατηγορηματικά τα πάντα.  

Λευκός Οίκος: Ζητήσαμε από την πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί

«Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την Πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοιλ να παραιτηθεί»  αναφέρει σε ρεπορτάζ του το CNN, το οποίο φιλοξένησε  τις καταγγελίες του πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών  Έρικ Ντίτερς εναντίον της,  επισημαίνοντας πως είπε ότι  «η Κίμπερλι Γκίλφοιλ του ζήτησε χρήματα ως ανταλλαγή για πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης». 

Ντίτερς για  Γκίλφοϊλ: «Καλή κίνηση η παραίτηση - Δεν μπορούσε να αντέξει τις κατηγορίες μου» 

Ο Έρικ Ντίτερς είναι πρώην δωρητής και πρώην πολιτευτής των Ρεπουμπλικανών. Μάθαμε το όνομά του μέσα από τα δημοσιεύματα της WSJ, τα οποία περιέγραφαν ένα οικονομικό σκάνδαλο με «πρωταγωνίστρια»  την κα Γκίλφοιλ. Σχολίασε την παραίτησή της ως εξής: «Καλή κίνηση. Δε νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει τις κατηγορίες μου» 

Ντίτερς στο CNN: Καλή κίνηση η παραίτηση

Ντίτερς στο CNN: Καλή κίνηση η παραίτηση 

Ντίτερς: «Tης ειχα καταβαλει 300.000 δολαρια» 

Γιατί την κατηγορεί; 

«Της είχα καταβάλει 300.000 δολάρια. Την πλήρωσα 3 φορές. Για να εμφανιστεί και να μιλήσει στο φεστιβάλ "Patriots Day - Freedom Fast"» υποστηρίζει.  

Ο ίδιος προσθέτει: «Όλα όσα έκανα μαζί της ήταν απολύτως νόμιμα και διαφανή, μέχρι την υπόθεση με την American Express των 100.000 δολαρίων, την οποία με πίεζε απεγνωσμένα να πληρώσω πριν από την επικύρωση του διορισμού της.  Αυτό ήταν εξαιρετικά ανήθικο». 

«Αγάπη μου (Honey), σε παρακαλώ, χρειάζεται να το κάνεις αυτό για μένα σήμερα» φέρεται να του έχει στείλει μήνυμα η απερχόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.     

Κατηγορηματική διάψευση από την Κ. Γκίλφοϊλ  

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πάντως σε ανάρτησή της στο Χ διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς Ντίτερς: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του ορθού και στη διαφύλαξη των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δε θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες της δημόσιας υπηρεσίας μου».

Διάψευση των καταγγελιών Ντίτερς από την Γκίλφοϊλ

Διάψευση των καταγγελιών Ντίτερς από την Γκίλφοϊλ

Διάψευση των καταγγελιών Ντίτερς από την Γκίλφοϊλ 

Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αντικαθιστά προσωρινά την Κ.Γκιλφόιλ

 Οι δικηγόροι της λένε ότι πράγματι κ. Ντίτερς την προσέλαβε ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις, αλλά ότι ακόμα της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια: 

«Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο της διαφθοράς» υποστηρίζουν  

Από την πλευρά του ο Ντίτερς υποστηρίζει: «Αυτό είναι ψέμα και το ξέρει, δεν της χρωστώ τίποτα!».   

Nέα δημοσιεύματα της Wall Street Journal 

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της WSJ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «για να διασώσει τη θέση της, ισχυρίστηκε ότι τα επιβαρυντικά μηνύματα είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη». 

Νέο δημοσίευμα της WSJ για την Κ. Γκίλφοϊλ

Νέο δημοσίευμα της WSJ για την Κ. Γκίλφοϊλ 

«Θα κάνω μήνυση για δυσφήμιση. Η WSJ απέδειξε ότι δεν ήταν ψεύτικα. Είναι ακόμα στο κινητό μου παρεμπιπτόντως» σχολίασε ο Ντίτερς, που όπως είπε η Γκίλφοϊλ του είχε στείλει και το παρακάτω μήνυμα:   

«Μπορείς απλώς να τα στείλεις εδώ. Δε θα εμφανιστεί πουθενά αλλού αν στείλεις χρήματα με έμβασμα στην American Express, μόνο αυτό θα φανεί. Σε παρακαλώ...».  

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ σύμφωνα με τον Ντίτερς    

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ σύμφωνα με τον Ντίτερς    

Κρις Kουνς: «Το Κογκρέσο πρέπει να κινηθεί γρήγορα για την αντικατάσταση στης Κ.Γκιλφόϊλ» 

Το μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Κρις Κουνς ζήτησε να επιταχυνθεί η διαδικασία για την αντικατάσταση της Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα: «Η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και το Κογκρέσο πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να αντικαταστήσει την Κίμπερλι Γκικφοιλ η οποία δεν θα έπρεπε να είχε αναλάβει αυτή τη θέση εξ αρχής».
 

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