Η Τρίπολη της Λιβύης ανέβαλε αιφνιδιαστικά διάσκεψη με την Τουρκία, μόλις μία εβδομάδα πριν από την πρώτη επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα εδώ και 15 χρόνια.

Την αναβολή ανακοίνωσε με επιστολές ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου στην Τρίπολη της δυτικής Λιβύης, Αλ Μένφι, αφήνοντας στον αέρα τη διάσκεψη με αφρικανικές χώρες. Η διάσκεψη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου και θα έδινε στον Ερντογάν την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Λιβύη από το 2011.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αντίδραση της Τρίπολης, παραδοσιακής συμμάχου του Ερντογάν, στο άνοιγμα που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος προς την ανατολική Λιβύη, με την επίσημη υποδοχή που επιφύλαξε στον ηγέτη της, Χαλίφα Χαφτάρ, και στους τρεις γιους του.

Η Άγκυρα φέρεται να είναι ενοχλημένη και να ασκεί πιέσεις, ώστε η επίσκεψη Ερντογάν να μετακινηθεί για λίγες ημέρες. Μια ακύρωση, άλλωστε, θα υπονόμευε τους σχεδιασμούς του να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός, διαδραματίζοντας ρόλο σε μια μελλοντικά επανενωμένη Λιβύη, αλλά και να διασφαλίσει την κοινή αποδοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου και από τις δύο πλευρές.

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