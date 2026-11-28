Mπαράζ μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη στην Κρήτη σημειώνονται από το μεσάνυχτα του Σαββάτου, με την πίεση που δέχεται πλέον το νησί είναι αφόρητη.

Η μία μετά την άλλη φθάνουν οι βάρκες από τη Λιβύη στις ακτές της νότιας Κρήτης, πιο συγκεκριμένα στους Καλούς Λιμένες, στη Γαύδο και στην Ιεράπετρα.

Από τα μεσάνυχτα έως νωρίς το απόγευμα είχαμε τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή της FRONTEX. Έως αυτή την ώρα, οι λιμενικοί έχουν περισυλλέξει περίπου 1.745 μετανάστες. Δυστυχώς, δύο από αυτούς ανασύρθηκαν νεκροί.

Πρόκειται για ρεκόρ αφίξεων παράνομων μεταναστών στην Κρήτη, σε λιγότερες από 24 ώρες, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, καθώς ασφυκτιούν οι δομές προσωρινής φιλοξενίας σε Ηράκλειο και Χανιά.

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