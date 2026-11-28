Με αρκετό άγχος, γέλιο, γρήγορες εναλλαγές και λέξεις που δεν έρχονταν εύκολα ολοκληρώθηκε ο τελικός του «LINGO», με τους δύο παίκτες να διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο, αλλά να αποχωρούν τελικά με 1.250 ευρώ.

Η προσπάθειά τους ξεκίνησε δυναμικά, καθώς κατάφεραν να βρουν τις πρώτες λέξεις και να βάλουν τις βάσεις για το ταξίδι τους προς τη νίκη. Όταν ο παρουσιαστής τούς έδωσε το γράμμα «Π», εκείνοι απάντησαν σωστά «πένα» και στη συνέχεια «Πάρω», με τον ίδιο να ενθουσιάζεται με την ταχύτητά τους.

«Τι έγινε, ρε μπρο; Τι τρέλα ήταν; 1.250 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Βλέπω σιγά σιγά το ταξίδι σχηματίζεται, έχει μπει η βάση», σχολίασε με χιούμορ, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο εύκολη. Στον επόμενο γύρο, με το γράμμα «Χ», οι παίκτες δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τη σωστή λέξη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δοκίμασαν διαφορετικούς συνδυασμούς γραμμάτων χωρίς αποτέλεσμα. Το άγχος άρχισε να γίνεται πιο έντονο, με τον παρουσιαστή να προσπαθεί να τους χαλαρώσει και να τους δώσει κουράγιο.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο παίκτες συνέχισαν την προσπάθεια. Σε έναν από τους επόμενους γύρους, με το γράμμα «Π», πλησίασαν τη σωστή απάντηση, όμως δεν κατάφεραν να βρουν εγκαίρως τη λέξη «πρώτη». Ακολούθησε ακόμη μία δοκιμασία με το γράμμα «Κ», όπου οι απαντήσεις «κέρμα», «κόρνα» και «καρνέ» δεν τους οδήγησαν στη λύση που αναζητούσαν.

Η λέξη που έπρεπε τελικά να βρουν ήταν «κλισέ», όμως ο χρόνος είχε πλέον τελειώσει και η αγωνία δεν τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον τελικό.

Ο παρουσιαστής αναγνώρισε την προσπάθειά τους και, παρά την απογοήτευση της στιγμής, τους συνεχάρη για τη συμμετοχή τους.

«Μας πήρε από κάτω λίγο το άγχος. Παρ' όλα αυτά όμως, ήρθατε, παίξατε και θα φύγετε με 1.250 ευρώ. Δεν είναι και λίγα», τους είπε, πριν τους αποχαιρετήσει με χαμόγελο.

Οι δύο παίκτες αποχώρησαν από το «LINGO» με το χρηματικό έπαθλο των 1.250 ευρώ, έχοντας ζήσει την εμπειρία ενός τελικού γεμάτου ένταση, γέλιο και ανατροπές.

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