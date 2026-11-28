Το LINGO, το γρήγορο και εθιστικό παιχνίδι λέξεων με τον Νίκο Μουτσινά, δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 18:25, στο Star!

Σε κάθε επεισόδιο τρεις ομάδες με τρεις διαφορετικές ιστορίες, πολλή διάθεση για παιχνίδι, πολλές όμορφες στιγμές και έναν κοινό στόχο: να βρουν τις σωστές λέξεις και να φτάσουν στη νίκη!

Δεκάδες λέξεις περιμένουν να αποκαλυφθούν, ο χρόνος πιέζει και κάθε αναμέτρηση κρύβει εκπλήξεις!

Ταχύτητα, παρατηρητικότητα, στρατηγική και φυσικά χιούμορ συνθέτουν ένα παιχνίδι όπου μια λέξη μπορεί να αλλάξει τα πάντα την τελευταία στιγμή!

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Στο σημερινό LINGO οι ομάδες αποτελούνται από τους:

Νίκος και Χρυσούλα: Είναι αδέλφια και η Χρυσούλα είχε την ιδέα να έρθουν μαζί στο παιχνίδι και… ό,τι προκύψει!

Μαρία και Μαίρη: Η Μαρία υπήρξε καθηγήτρια της Μαίρης και τώρα οι δυο τους ενώνουν τις γνώσεις και τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στο LINGO!

Νικόλας και Μιχάλης: Φίλοι εδώ και μόλις ενάμιση χρόνο, δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να διεκδικήσουν τη νίκη!

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ποιοι αποτελούν τις ομάδες στο σημερινό LINGO;

Άννα και Σοφία: Είναι κολλητές φίλες εδώ και τέσσερα χρόνια και έχουν ήδη μοιραστεί αμέτρητες όμορφες στιγμές! Είναι και travel buddies, αφού μπορούν να κανονίσουν ένα ταξίδι και να φύγουν ακόμη και την τελευταία στιγμή!

Τζόρτζ και Αναστασία: Μπορεί να είναι μικροί σε ηλικία, αλλά μετρούν ήδη 16 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 11χρονη Ελεάννα. Η Αναστασία είχε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο που ήθελε να έρθουν στο LINGO: «Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλω – Αναστασία πρώτη!»

Σίμος και Γιώργος: Είναι φίλοι εδώ και 9 ή 10 χρόνια. Ο Σίμος πήρε την πρωτοβουλία να δηλώσουν συμμετοχή και επέλεξε τον Γιώργο για συμπαίκτη, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι καλός και ξέρει ότι θα τον «ξελασπώσει» τη δύσκολη στιγμή!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και πόσα χρήματα θα κερδίσουν;

LINGO, εκεί όπου οι λέξεις έχουν ξεχωριστή σημασία!

