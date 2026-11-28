Oι πιο όμορφες γιορτές του χρόνου είναι προ των πυλών και τι πιο όμορφη ιδέα από το να φτιάξετε μαζί με τα παιδιά σας απολαυστικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα!

Μία υπέροχη και και εύκολη συνταγή για υγιεινά χριστουγεννιάτικα μπισκότα είχε δείξει ο Σταύρος Βαρθαλίτης στους τηλεθεατές του Star.

Oι πιο όμορφες γιορτές του χρόνου είναι προ των πυλών και τι πιο όμορφη ιδέα από το να φτιάξετε μαζί με τα παιδιά σας απολαυστικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πρόκειται για ένα ιδανικό πιάτο για τα Χριστούγεννα που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία και καλή σας απόλαυση - και διασκέδαση!

Υλικά της Συνταγής

100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 αυγό

1 ώριμη μπανάνα

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

100 γρ. καστανή ζάχαρη

Ξύσμα από 1/2 πορτοκάλι

100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

1 πρέζα αλάτι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

100 γρ. νιφάδες βρώμης

25 γρ. αποξηραμένη καρύδα

50 γρ. καρύδι, ψιλοκομμένο

75 γρ. σταφίδες ξανθές

Εκτέλεση της Συνταγής