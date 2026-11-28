Μετά τη δοκιμασία ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Wuhu της Κίνας, στο πλαίσιο του “Chery International User Summit 2026”, το Chery Global Safety Challenge μεταφέρθηκε στη Βραζιλία, θέτοντας στο επίκεντρο τη συμπεριφορά των οχημάτων της σε συνθήκες ισχυρών βροχοπτώσεων και συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Περίπου 50 δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δοκιμές διέλευσης μέσα από νερό και οδήγησης σε απαιτητικά εδάφη, αξιολογώντας τις κορυφαίες δυνατότητες τριών μοντέλων της οικογένειας “Tiggo”: των Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8 και Chery Tiggo 9.

Στη δοκιμασία διέλευσης από υδάτινο κώλυμα κύριο όχημα ήταν η ναυαρχίδα της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκίνητου, το Chery Tiggo 9 CSH, το οποίο εξοπλίζεται με προηγμένο σύστημα τετρακίνησης, καθώς και ειδικά προγράμματα οδήγησης για άμμο, χιόνι και εκτός δρόμου διαδρομές.



Το premium plug-in υβριδικό SUV των 428 ίππων κλήθηκε να ανταποκριθεί σε τρεις διαδοχικές διελεύσεις, με ταχύτητες 10, 20 και 30 χλμ./ώρα. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί: μέσα στις επόμενες 24 ώρες, το ίδιο όχημα πραγματοποίησε περισσότερες από 50 διελεύσεις, δοκιμάζοντας στην πράξη τα όρια της αντοχής του.Οι επακόλουθοι έλεγχοι κατέδειξαν την ποιότητα κατασκευής του οχήματος: δεν διαπιστώθηκε εισροή νερού ούτε στην μπαταρία ούτε στο εσωτερικό του οχήματος. Η στεγανότητα αποδείχθηκε στην πράξη, οι θερμοκρασίες της μπαταρίας παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν εμφανίστηκε καμία προειδοποιητική ένδειξη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Το όχημα εκκίνησε επίσης κανονικά, ενώ η αντίσταση μόνωσης παρέμεινε πάνω από τα 500 MΩ.



Τα μοντέλα της οικογένειας “Tiggo” συμμετείχαν επίσης σε δοκιμασίες οδήγησης σε πίστα και εκτός δρόμου, επιδεικνύοντας την απόδοση ισχύος τους, τη σταθερότητα και την προβλέψιμη συμπεριφορά τους κατά τους χειρισμούς του οδηγού, καθώς και την ικανότητά τους να κινούνται σε απαιτητικά εδάφη.

Ακόμη, στο πλαίσιο των δοκιμών, αξιολογήθηκε σε πραγματικές συνθήκες το plug-in υβριδικό σύστημα “CSH” (Chery Super Hybrid) το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρες και ένα προηγμένο κιβώτιο ταχυτήτων (DHT) που είναι ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της υβριδικής τεχνολογίας.

Καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία του υβριδικού συστήματος CSH διαδραματίζει ο σχεδιασμός της μπαταρίας υψηλής τάσης, η οποία φέρει πιστοποίηση IP68 για προστασία από τη σκόνη και το νερό, ακόμη και σε περίπτωση βύθισης. Επιπλέον, μια πολυστρωματική προστατευτική δομή, η οποία περιλαμβάνει χαλύβδινη πλάκα υψηλής αντοχής στο κάτω μέρος, παρέχει προστασία από χτυπήματα από πέτρες και καταπόνηση κατά την κίνηση σε δρόμους με έντονη συγκέντρωση νερών.





Από τη βύθιση της μπαταρίας του Chery Tiggo 8 PHEV για 53 ώρες σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και τη δοκιμή αντοχής της μπαταρίας του Chery Tiggo 7 PHEV σε χτυπήματα στο κάτω μέρος του οχήματος στη Λατινική Αμερική έως τη δοκιμασία βύθισης της μπαταρίας του Chery Tiggo 9 CSH για 24 ώρες σε αλατούχο διάλυμα στη Ρουμανία, η Chery, με αποκλειστικό εισαγωγέα στην ελληνική αγορά το Spanos Group, αξιολογεί την απόδοση και την ανθεκτικότητα των οχημάτων της σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Με γνώμονα τη φιλοσοφία «Για την Οικογένεια» (For Family), η Chery θα συνεχίσει να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και τα δεδομένα που συλλέγει από τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, για την κατασκευή οχημάτων που προσφέρουν στις οικογένειες υψηλά επίπεδα προστασίας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης σε κάθε διαδρομή.

