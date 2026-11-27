Το «Avatar 4» φαίνεται να προχωρά στο επίπεδο του προγραμματισμού της Disney, καθώς η ταινία συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των μελλοντικών κυκλοφοριών του στούντιο.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μετά την παρουσίαση της εταιρείας στο «Upfronts Argentina 27», στο Μπουένος Άιρες, με την έως τώρα στόχευση να τοποθετεί την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2029.

Η νέα αυτή καταχώριση έχει ιδιαίτερη σημασία για το κινηματογραφικό σύμπαν του «Avatar», επειδή η συνέχεια του franchise δεν θεωρούνταν δεδομένη. Είχαν προηγηθεί ερωτήματα για την πορεία της σειράς, παρότι το εμπορικό αποτύπωμά της παραμένει πολύ ισχυρό διεθνώς.

Με βάση όσα μετέδωσε το The Direct, η Disney παρουσίασε το «Avatar 4» ανάμεσα στις επερχόμενες κυκλοφορίες της στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Αργεντινή. Το στοιχείο αυτό δείχνει θεσμική ένταξη του πρότζεκτ στον σχεδιασμό του στούντιο, ακόμη κι αν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Avatar 4 και Disney: τι αλλάζει μετά την παρουσίαση στο Μπουένος Άιρες

Η απόφαση της Disney να εμφανίσει την τέταρτη ταινία στο επίσημο πρόγραμμά της έρχεται μετά από μια περίοδο κατά την οποία το μέλλον του franchise συνδεόταν άμεσα με τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου μέρους. Το «Avatar: Fire and Ash» δεν έφτασε τις επιδόσεις του «Avatar: The Way of Water», το οποίο είχε καταγράψει παγκόσμιες εισπράξεις 2,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, το «Fire and Ash» συγκέντρωσε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και βρέθηκε στην 18η θέση της λίστας με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Ωστόσο, το ύψος των εσόδων δεν είχε κλείσει οριστικά τη συζήτηση για τη συνέχεια, επειδή το κόστος παραγωγής παρέμενε κρίσιμο για την τελική έγκριση ενός νέου φιλμ.

Στο μεταξύ, το σενάριο της επόμενης ταινίας έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Εκείνο που βάρυνε στην απόφαση του στούντιο ήταν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μιας παραγωγής τέτοιου μεγέθους.

Ο Τζέιμς Κάμερον τον περασμένο Απρίλιο σε πρεμιέρα στο Λονδίνο /Φωτογραφία AP Images/Scott A Garfitt

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Κάμερον για τη συνέχεια του Avatar

Ο Κάμερον είχε μιλήσει δημόσια τους προηγούμενους μήνες με επιφυλακτικότητα για το αν η σειρά θα συνεχιστεί πέρα από το τρίτο μέρος. Τον Δεκέμβριο του 2025, σε συνέντευξή του στο EW, είχε δηλώσει: «Δεν ξέρω αν το έπος συνεχίζεται πέρα από αυτό το σημείο. Ελπίζω πως ναι».

Αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο των βραβείων Saturn, είχε περιγράψει την τέταρτη ταινία ως «πιθανή, αλλά όχι 100% σίγουρη», ενώ είχε ξεκαθαρίσει: «Για να είμαι απόλυτα σαφής, δεν έχουμε καν λάβει απόφαση να προχωρήσουμε».

Οι τοποθετήσεις αυτές είχαν αποτυπώσει το κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το project, πριν από τη νεότερη κίνηση της Disney να εντάξει το «Avatar 4» στον κατάλογο των επόμενων κυκλοφοριών της.

Η Ζόι Σαλντάνα στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες το 2025 /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Πότε αναμένεται το Avatar 4

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η τέταρτη ταινία του «Avatar» προορίζεται για τον Δεκέμβριο του 2029. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που προκύπτει από την παρουσίασή της στο εταιρικό πρόγραμμα της Disney.

Ο λόγος που η είδηση ξεχωρίζει είναι ότι έρχεται μετά από δημόσιες αμφιβολίες για το αν θα δοθεί τελικά το πράσινο φως.