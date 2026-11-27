Με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση «Μία ζωή μαζί», ο Ανδρέας Ρόκκος και η Πάνα Πιτσιλλή έκαναν γνωστό πως αρραβωνιάστηκαν. Ο γιος του Στέλιου Ρόκκου ζήτησε από τη σύντροφό του να παντρευτούν και οι δυο τους μοιράστηκαν τη χαρά τους με το κοινό μέσα από μια κοινή δημοσίευση στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που ανήρτησαν, το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο, ενώ σε πρώτο πλάνο διακρίνεται το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της Πάνας Πιτσιλλή. Αμέσως μετά τη δημοσίευση, τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία πλημμύρισαν από ευχές φίλων και διαδικτυακών τους ακολούθων.

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Ο Ανδρέας Ρόκκος είναι το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Στέλιου Ρόκκου και ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα του πατέρα του στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, εγκαταστάθηκε με τη μητέρα του στην Κύπρο. Παρά την απόσταση, πατέρας και γιος είναι πολύ δεμένοι, με τον Ανδρέα να έχει περιγράψει παλαιότερα σε κυπριακό podcast την απλότητα του γνωστού καλλιτέχνη στην καθημερινότητά του: «Ο Στέλιος δεν είναι σταρ. Ο Στέλιος είναι ένας ψαράς, ξυλουργός, περπατά ξυπόλητος μέσα στο χωριό».

Ο γιος του Στέλιου Ρόκκου, Ανδρέας