Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους καταναλωτές οι δηλώσεις από εκπροσώπους της αγοράς, που δε φαίνεται να συμφωνούν όχι μόνο με την αίσθηση της ακρίβειας, η οποία διαπερνά τα νοικοκυριά, αλλά και με τη δημοσιοποίηση των προστίμων στις περιπτώσεις αισχροκέρδειας. «Οι νόμοι ισχύουν για όλους», απαντά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Διαμαρτύρονται για τα 5 λεπτά αύξηση το μαρούλι, όταν δίνουν 300 ευρώ για συναυλίες»

«Από τη μια να λες ότι το μαρούλι ανέβηκε πέντε λεπτά και από την άλλη να δίνει ο άλλος ένα εισιτήριο 200 ή 300 ευρώ να πάει σε μια συναυλία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Γιάννης Μασούτης. Κι οι καταναλωτές απαντούν «Ρώτησε τους ανθρώπους που τη βγάζουν με 750 και πληρώνουν 600 ευρώ για σπίτι, για ενοίκιο, για φαγητό».

Με τον πληθωρισμό να δείχνει τα δόντια του εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος μίλησε για αφήγημα. «Παίζεται τα τελευταία χρόνια οι κακοί έμποροι, οι κακοί βιομήχανοι, τα κακά σούπερ μάρκετ. Εγώ, η κυβέρνηση, που θα σε προστατεύσω, είμαι ο καλός σερίφης στην πολιτεία».

Και πρόσθεσε: «Μπαίνει ο καταναλωτής μέσα. Πώς να μην είναι οργισμένος όταν νιώθει ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν 52 χέρια, τα οποία προσπαθούν να του πάρουν τα λεφτά από τις τσέπες του».

«Κάθε μέρα τα βλέπω πιο ακριβά. Κάθε μέρα δύο, τρία, πέντε, δέκα λεπτά. Τα λαχανικά όλα τρία ευρώ. Ντομάτα, δε σε κλέβει απ' την τσέπη;», απαντά πολίτης.

Εκπρόσωποι Αγοράς - «Τα πρόστιμα γρατζουνάνε τη φήμη των εταιριών μας»

Αίσθηση προκάλεσε και το αίτημα να μένουν... κρυφά τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια.

«Είχαμε ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα, γιατί γρατζουνάνε τη φήμη των εταιρειών», υποστηρίζει ο κ. Μασούτης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει ότι ο νόμος ισχύει για όλους. «Έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του νόμου. Αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε ελέγχους και πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

«Εμείς, όπως έχουμε το κόστος της ενέργειας, της παραγωγής, είναι και τα πρόστιμα. Άρα, λοιπόν, κι αυτό δίνει πληθωρισμό...», καταλήγει ο κ. Μασούτης.

Σήμερα, 27/11, ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε στο ΕΡΤNews για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που θα ισχύει ως τις 31/12.

«Σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η φάση με 1.100 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, για τις 15 γιορτινές ημέρες του Δεκεμβρίου, από τα Χριστούγεννα έως την Πρωτοχρονιά (18-31 Δεκεμβρίου), προβλέπονται μειώσεις που φτάνουν έως και το 25% σε 26 κατηγορίες προϊόντων, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει τα απαραίτητα για το οικογενειακό τραπέζι».