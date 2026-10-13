Ακρίβεια: Έρχεται «εορταστικό πακέτο» στα σούπερ μάρκετ

Τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και την προετοιμασία ενός νέου εορταστικού πακέτου βασικών προϊόντων ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων για τις αυξήσεις τιμών που δεν δικαιολογούνται από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων παραμένει σε ισχύ έως το τέλος του έτους. Η πρωτοβουλία αυτή συμφωνήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές και να προστατευθούν οι καταναλωτές.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινωνίας, επισημαίνοντας την ανάγκη συνδυασμού αποτελεσματικών ελέγχων στην αγορά και ενίσχυσης των εισοδημάτων. «Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς» και με ουσιαστική εποπτεία της αγοράς, όπως σημείωσε, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που βιώνουν τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εορταστικό πακέτο που σχεδιάζεται σε συνεργασία με την αγορά. Η πρωτοβουλία θα αφορά βασικά είδη που καταναλώνονται περισσότερο κατά την εορταστική περίοδο, ώστε να υπάρξει πρόσθετη στήριξη των πολιτών σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

«Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Θεοδωρικάκος προειδοποίησε ότι το ενεργειακό κόστος ενδέχεται να οδηγήσει σε ορισμένες ανατιμήσεις, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται από τις πραγματικές συνθήκες. Για τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων, ανέφερε ότι εξετάζονται προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, οι οποίες θα αξιολογηθούν συνολικά από την κυβέρνηση.

«Όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο», προσέθεσε.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Παράλληλα, συνέδεσε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου με τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

