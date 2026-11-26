Ηλεκτρονικό κουπόνι μέσης αξίας 60 ευρώ τον μήνα, αντί για κιβώτιο τροφίμων, θα λαμβάνουν μέσω SMS 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην ΕΡΤ.
Για το market pass, τα πρώτα vouchers αναμένεται να χορηγηθούν στους δικαιούχους έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα και αναδρομικά, με μέσο ποσό που θα αγγίξει τα 1.000 ευρώ.
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