Τις αστρολογικές επιρροές που φέρνει η είσοδος του Άρη στο ζώδιο της Παρθένου ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System.

Η αστρολόγος εξήγησε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη πλανητική μετακίνηση, καθώς ο Άρης δεν θα παραμείνει στην Παρθένο για το συνηθισμένο διάστημα του ενάμιση μήνα, αλλά θα ακολουθήσει μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, λόγω της ανάδρομης πορείας του.

Ποια ζώδια επηρεάζονται από τη νέα θέση του Άρη και ποιες εκκρεμότητες επιστρέφουν

Όπως ανέφερε, ο Άρης θα γυρίσει ανάδρομος στις 10 Ιανουαρίου 2027 και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, όταν και θα επιστρέψει προσωρινά στον Λέοντα. Στη συνέχεια, θα συνεχίσει την ανάδρομη πορεία του μέχρι την 1η Απριλίου, ενώ στις 14 Μαΐου θα περάσει ξανά στην Παρθένο.

Έτσι, από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, ο πλανήτης της δράσης και της ενέργειας θα κινείται ουσιαστικά ανάμεσα στον Λέοντα και την Παρθένο.

Η Άση Μπήλιου επισήμανε ότι αυτή η μακρά διαδρομή σημαίνει πως ζητήματα που έχουν ήδη προκύψει ή παραμένουν σε εκκρεμότητα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα ενδέχεται να επανέλθουν, ενώ ορισμένες λύσεις μπορεί να δοθούν την άνοιξη.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από τον Άρη στην Παρθένο

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ο Άρης θα κινείται σε ορθή πορεία και θα επηρεάζει κυρίως το πρώτο δεκαήμερο της Παρθένου, αλλά και τα υπόλοιπα μεταβλητά ζώδια.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι Παρθένοι, οι Τοξότες, οι Δίδυμοι και οι Ιχθύες, με την αστρολόγο να εξηγεί τις ιδιαιτερότητες αυτής της πλανητικής επιρροής.

Όπως ανέφερε, ο Άρης στην Παρθένο έχει μια σαφώς πιο πρακτική διάθεση σε σχέση με την προηγούμενη θέση του στον Λέοντα. Πρόκειται για μια επιρροή που ευνοεί την αναζήτηση λύσεων, την επιμονή στη λεπτομέρεια και την προσπάθεια για συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Αγαπά να δίνει λύσεις, δεν αγαπά τις αναβολές, παθιάζεται με τις λεπτομέρειες, κυνηγάει το αποτέλεσμα, δεν του φτάνει μόνο η προσπάθεια», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτή η θέση συνδέεται τόσο με την πειθαρχία όσο και με το άγχος, γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων.

Η προσοχή στη διατροφή και το άγχος

Η αστρολόγος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ανάγκη να προσέξουμε περισσότερο τη διατροφή μας, καθώς, σύμφωνα με την αστρολογική αντιστοιχία, η Παρθένος συνδέεται με το πεπτικό σύστημα.

Με αφορμή και την περίοδο των γιορτών που πλησιάζει, συνέστησε να είμαστε πιο προσεκτικοί τόσο με τις διατροφικές μας συνήθειες όσο και με το στρες που συσσωρεύουμε.

«Να προσέχουμε το άγχος και το στρες που καταπίνουμε, τα συναισθήματά μας. Αυτό είναι το πιο βασικό», υπογράμμισε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System