Δυόμισι χρόνια μετά την αποχώρησή της από την τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε σε εκδήλωση γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας και του Άκη Πετρετζίκη και μίλησε στις κάμερες για τη νέα της καθημερινότητα, την τηλεόραση και τη διατροφή της.

«Για την παρουσίαση δεν είχα άγχος, γιατί η παρουσίαση είναι η δουλειά που κάνω από 20 χρόνων. Είχα άγχος όμως, ξέροντας ότι θα ξαναδώ πάρα πολύ κόσμο που από τη μία χαίρομαι που θα τους ξαναδώ, αλλά που δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κανείς να μάθει από μένα μετά από δυόμισι χρόνια που είμαι μακριά από την τηλεόραση… Φόρεσα τα παπούτσια της παρουσιάστριας, ανέβηκα δύο πατώματα και ήρθα να κάνω τη δουλειά μου. Κάποιες στιγμές μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω, όμως, ότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι καθημερινά», είπε αρχικά.

Για την καθημερινότητά της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό: «Είναι διαφορετική από ό,τι ήταν πρώτα. Δηλαδή τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ισορροπία της μέρας. Ας πούμε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνω ένα πράγμα κάθε μέρα, λες και χτυπάω κάρτα. Κάνω αυτό που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί. Έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι. Πρέπει να ετοιμάσω το πρωινό. Πρέπει να ετοιμάσω φαγητό, να πάρει στο σχολείο. Μετά ανοίγω εκείνη την ώρα, μόλις φύγει το παιδί, όλα τα κανάλια και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο. Μετά ξεκινάει η μέρα μου όπως πάει. Μπορεί να βγω έξω για ψώνια, μπορεί να πάω για περπάτημα, μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού, μπορεί να κάτσω να μαγειρέψω, μπορεί οτιδήποτε. Δεν είναι όμως κάθε μέρα ίδια, γιατί αυτό που έχει αλλάξει πιο πολύ είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου. Έτσι, θέλω να ταξιδέψω; Φύγαμε».

Για τη σχέση της με τη διατροφή και το μυστικό της εμφάνισής της: «Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το κομμάτι του να προσέχω. Ήμουν αδύνατη. Είχα αυτή την τύχη να μπορώ να τρώω και να μην παχαίνω, οπότε δεν ένιωσα ότι πρέπει κάτι να αλλάξω. Στην πορεία που άρχισα να παίρνω λίγο βάρος, όσον αφορά την περίοδο με τις εγκυμοσύνες μου, ναι, εκεί ήταν οι μόνες φορές στη ζωή μου που πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε ένα πρόγραμμα. Δεν ήμουν για περπατήματα. Κοιμόμουν όρθια με τόσα μωρά…Νομίζω (σ.σ. η λάμψη μου) οφείλεται στην καλή καρδιά. Δε θέλω να πω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά είμαι καλός άνθρωπος έχω καλή και ζεστή καρδιά και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ».

Για την πορεία της και την ερώτηση αν θα υπάρξει «άλλη Ελένη Μενεγάκη»: «Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θα πω ποτέ κάτι τέτοιο. Πάτε να με μπλέξετε σε περιπέτειες. Φιλιά στον ΑΝΤ1! Χαίρομαι που σας λείπω. Σας αγαπώ πολύ. Σας σκέφτομαι κι εγώ κάποιες στιγμές, κάποιες άλλες στιγμές όχι. Κι όπως είπα και στον φίλο μου τον Δήμο Βερύκιο, που τον είδα τυχαία το βράδυ σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά και είδα στο Internet τις δηλώσεις του. Δεν του τα είπα ακριβώς έτσι, αλλά εντάξει, όταν μεταφέρεις κάτι που σου λέει κάποιος άλλος σε ένα τρίτο πρόσωπο, έχει περάσει ήδη πολλές πλευρές. Του είπα με λίγα λόγια αυτό που θα πω τώρα και σε εσάς. Έχω περάσει φανταστικά μέσα στην τηλεόραση. Έχω γευτεί την τηλεόραση, μέσα από την ιδιωτική φυσικά τηλεόραση, από τα γεννοφάσκια της και έχω περάσει του ονείρου.

Από την άποψη ότι όταν εγώ ξεκίνησα υπήρχε πάρα πολλή υπομονή στην τηλεόραση. Δύο κανάλια ήταν, η υπομονή φανταστική, οπότε μπορούσες να πάρεις τον χρόνο σου, να μάθεις να ξεπεράσεις τις φοβίες σου, να σε προσέξουν, να μάθεις από τους άλλους, να κάνεις αυτό που έκανα εγώ, τρεις δεκαετίες γεμάτες με πράγματα που μου άρεσαν. Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί την εκπομπή που επέλεξα, επέλεξα και να μείνω μαζί της, χωρίς να δοκιμάσω ποτέ κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Αυτό ήθελα, αυτό έπραξα. Η ιστορία θα τα πει τα υπόλοιπα. Έκανα λοιπόν μια εκπομπή που έγινε ένα με μένα. Την έκανα έτσι όπως εγώ αισθανόμουν. Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές, έχω γελάσει πολύ. Δεν ξέρω σήμερα αν έχουν τα περιθώρια οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην τηλεόραση να γελάνε. Εμείς που δουλεύαμε, γελούσαμε μέσα στην εκπομπή, πίσω από την εκπομπή. Το ευχαριστιόμασταν. Λέω ότι εγώ, επειδή πέρασα μέσα από τα αθώα της τηλεόρασης, γελάσαμε και πάρα πολύ. Είχαμε το περιθώριο να είμαστε πιο χαλαροί. Αυτό θέλω να πω».

Για τη σημερινή τηλεόραση, τη φιλοσοφία ζωής της και τα σενάρια επιστροφής: «Τι έχει σήμερα η τηλεόραση; Άκου να δεις. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, αλλάζει ο χαρακτήρας σε όλους τους χώρους. Και στην τηλεόραση αλλάζει και εξελίσσεται και αλλάζει και βλέπεις πιο πολύ το ένα, πιο λίγο το άλλο και θα ξαναλλάξει, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Έχω ζήσει πολλές ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου. Εξακολουθώ να τη ζω με όποιες δυσκολίες πάντα μπαίνουν και βγαίνουν στη ζωή μας. Και θα συνεχίσω να τη ζω, γιατί είναι ο οδηγός της ευτυχίας, της χαράς, του γλεντιού, του κεφιού και της αγάπης. Λοιπόν, άλλοι πληρώνονται γι’ αυτό. Γι’ αυτό πληρώνονται όσοι στήνουν τα κανάλια. Εγώ απαντάω σαν παρουσιάστρια. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω».