Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ από το Σάββατο έρχεται νέα επιδείνωση, που θα συνοδευτεί από κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας χώρας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το σκηνικό θα γίνει καθαρά χειμωνιάτικο την Κυριακή, καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βόρεια προς την Ελλάδα, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, σήμερα Πέμπτη, αναμένονται ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο και βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι νοτιάδες θα προκαλέσουν μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 - 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως εξήγησε η κα Μπέρου, την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν περισσότερο ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τη Θεσσαλία και τη Θράκη. Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή την Παρασκευή, ενώ οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον καιρό.

Καιρός: Νέα επιδείνωση από το Σάββατο – Έρχονται χιόνια

Η δεύτερη και πιο έντονη φάση της κακοκαιρίας ξεκινά το Σάββατο, οπότε και αναμένεται επιδείνωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτής της μεταβολής θα είναι η έλευση ψυχρών αέριων μαζών από το εξωτερικό. Από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως προς το βράδυ, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί απότομα, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου αναμένονται οι πρώτες χιονοπτώσεις, οι οποίες την Κυριακή θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καιρός: Χιόνια μέχρι την Πελοπόννησο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Την Κυριακή το σκηνικό θα είναι πλέον καθαρά χειμωνιάτικο. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν από τη βόρεια Ελλάδα προς την υπόλοιπη χώρα, φτάνοντας μέχρι και την Πελοπόννησο.

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της Αττικής, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Την ίδια στιγμή, οι βροχές θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Η αλλαγή της κυκλοφορίας των ανέμων θα είναι επίσης εντυπωσιακή. Οι νοτιάδες θα δώσουν τη θέση τους στους ισχυρούς βοριάδες, οι οποίοι θα σαρώσουν το Αιγαίο και θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα αισθητή πτώση, με την ψυχρή εισβολή να επηρεάζει τόσο τη βόρεια όσο και τη νότια Ελλάδα.

Καιρός: Ο Δεκέμβρης φέρνει και τον χειμώνα

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να σηματοδοτήσει την ουσιαστική έναρξη του χειμώνα, καθώς το κρύο, οι ισχυροί βοριάδες και οι χιονοπτώσεις θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Η επιδείνωση δε θα περιοριστεί μόνο στην Κυριακή, καθώς το χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη των δύο διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας, με τη δυτική Ελλάδα να χρειάζεται προσοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και το Αιγαίο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.