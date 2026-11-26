Με εορταστική διάθεση μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων η Άντζελα Γκερέκου, η οποία ξεκίνησε τον στολισμό του σπιτιού της, μοιράζοντας μια όμορφη εικόνα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το σαλόνι της, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να έχει ήδη πάρει τη θέση του και να δημιουργεί μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ο φετινός στολισμός ξεχωρίζει για τις αποχρώσεις του χρυσού, του κόκκινου και του πορτοκαλί, με εντυπωσιακά στολίδια, φωτάκια και μεγάλα διακοσμητικά λουλούδια να στολίζουν τα κλαδιά του δέντρου.

Μάλιστα, στη φωτογραφία ξεχωρίζει και ο τετράποδος φίλος της, ο οποίος απολαμβάνει τη ζεστασιά του σπιτιού μέσα στο καλαθάκι του, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Άντζελα Γκερέκου συνόδευσε το στιγμιότυπο με την ευχή «Και του χρόνου!!!», δείχνοντας πως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και στο δικό της σπίτι.