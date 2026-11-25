Ανοίγει η πλατφόρμα για το voucher επισιτιστικής βοήθειας των 1.000 ευρώ.
Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ), συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, αφορά 180.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ, παρέχοντας στα ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.
Η πλατφόρμα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Στόχος είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.
Στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Κάλεσμα στις επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, απηύθυνε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.
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