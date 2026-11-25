Η Άννα ολοκλήρωσε την πορεία της στο φετινό GNTM 7 σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά. Το μοντέλο βρέθηκε στο bottom 2 απέναντι στη Σοφία και αποχώρησε εμφανώς συγκινημένη, αρνούμενη μάλιστα να χαιρετήσει την Καρολίνα εξαιτίας της έντασης που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.

Σήμερα, Τετάρτη η Άννα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», όπου έδωσε την πρώτη της συνέντευξη. Η ίδια παραδέχτηκε πως το GNTM 7 τη βοήθησε αρκετά και μάλιστα είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη νέα της δουλειά.

«Δεν είχα εμπειρία πριν μπω στο παιχνίδι αλλά επειδή το ήθελα πολύ το προσπαθούσα και πολύ. Μιλάω με ένα πρακτορείο και σήμερα έχω casting» είπε χαρακτηριστικά.

Η Άννα αναφέρθηκε και στην Καρολίνα με την οποία υπήρξε φίλη όμως οι σχέσεις τους διερράγησαν. Η Καρολίνα ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας έδωσα disavantage στην Άννα στη φωτογράφιση «Έρωτας και αποχωρισμός υπό βροχή». Πιο συγκεκριμένα, το disadvantage της Καρολίνας αφορούσε τον περιορισμό στη στάση σώματος και τη δυναμική της πόζας (όρθια στάση χωρίς ελευθερία κινήσεων), γεγονός που «πάγωσε» την έκφρασή της και οδήγησε σε μια πολύ στατική λήψη.

“ Η Άννα έβγαλε πολύ κακό χαρακτήρα. Μίλαγε άσχημα για μένα σε άλλους” είπε η Καρολίνα στο backstage που προβλήθηκε από την εκπομπή

“Πρώτος Καφές με τη Ζήνα” με την Άννα να λέει: “Απλά τη ρώτησα γιατί μου έδωσε υτο disavantage δε της έριξα φταίξιμο για την αποχώρησή μου.Η Καρολίνα άρχισε να απομακρύνεται. Έγιναν πράγματα και off camera”

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα