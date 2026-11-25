Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που φέρονται να εξαπατούσαν το Δημόσιο, εξασφαλίζοντας παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότεροι από 1.250 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους αστυνομικοί, λιμενικοί και στρατιωτικοί, ενώ η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε περίπου 12.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο βρίσκεται και αστυνομικός.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 21 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν περίπου 400.000 ευρώ.

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τις εικονικές αποδείξεις / Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα - Τα γραφεία σε Αθήνα, Γιάννενα και Μυτιλήνη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι ένστολοι όταν μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο καλύπτει ένα ποσό για τη διαμονή τους, το οποίο οι υπάλληλοι πρέπει στη συνέχεια να δικαιολογήσουν καταθέτοντας αποδείξεις από ξενοδοχεία.

Σε αυτό το σημείο παρενέβαιναν τα μέλη των οργανώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέγγιζαν τους ενστόλους και τους πρότειναν να μην πληρώσουν κανονικά για τη διαμονή τους. Αντί αυτού, θα έδιναν στο κύκλωμα ένα μικρότερο ποσό και θα έπαιρναν εικονικές αποδείξεις ξενοδοχείων, ώστε να εμφανίζεται ότι είχαν πραγματοποιήσει τη σχετική δαπάνη. Με αυτόν τον τρόπο, φέρονται να κρατούσαν στην τσέπη τους τη διαφορά από την αποζημίωση.

Για τη λειτουργία του σχεδίου είχαν δημιουργηθεί δύο γραφεία με εταιρείες που φέρονται να ήταν εικονικές, στην Αθήνα, ενώ υπήρχαν συνεργάτες στα Ιωάννινα και υποκατάστημα στη Μυτιλήνη.

Στην Αθήνα αρχηγοί ήταν η Μαρκέλλα και ο Γιώργος, στα Γιάννενα ένας αστυνομικός - άντρας της Μαρκέλλας και στη Μυτιλήνη ιδιώτης κι ένας λιμενικός.

Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα σε 16 συλληφθέντες

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος 16 εκ των 20 συλληφθέντων. Οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες παραπέμπονται για πλημμελήματα στο στρατοδικείο .

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στους 16 αφορά κακουργήματα για:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν.

Για τους τέσσερις η δικογραφία διαχωρίστηκε και διαβιβάζεται στο Στρατοδικείο, όπου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι κατηγορούμενοι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εντόπισε οργανωμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούσαν ένστολοι για να εξαπατήσουν το Δημόσιο, προσκομίζοντας εικονικές αποδείξεις διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν διαμείνει στα ξενοδοχεία ή στα καταλύματα που αναγράφονταν στα παραστατικά.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένονται.