Περίπου 15.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, μετά τις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας παραμένουν κλειστοί, ενώ μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου, οι δύο συγκεντρώσεις κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου συγκεντρώθηκε το πλήθος των διαδηλωτών.

Στην απεργία συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αλλά και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Απεργία 25 Νοεμβρίοτυ: Περίπου 15.000 διαδηλωτές στο Σύνταγμα – Κλειστοί οι γύρω δρόμοι

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και μία στην πλατεία Κλαυθμώνος, με τους διαδηλωτές να ακολουθούν πορεία προς το Σύνταγμα.

Όπως μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος, περίπου 15.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ οι γύρω δρόμοι παρέμεναν κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων.

Η αστυνομική παρουσία στο σημείο ήταν περιορισμένη.

Τα αιτήματα των εργαζομένων δεν περιορίζονται στις μισθολογικές διεκδικήσεις. Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης τίθενται επίσης ζητήματα όπως:

Αυξήσεις στους μισθούς.

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Καθιέρωση 7ωρου, πενθημέρου και 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας.

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την ακρίβεια.

Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης.

Στις συγκεντρώσεις της Αθήνας εργαζόμενοι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων περιέγραψαν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές και ενίσχυση του δημόσιου τομέα.

«Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται σήμερα εδώ για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική που φτωχοποιεί τη ζωή τους. Το Δημόσιο διεκδικεί ότι του αξίζει. Μόνιμο προσωπικό. Πραγματικές αυξήσεις. Και βέβαια ο 13ος και ο 14ος μισθός», δήλωσε εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Άλλος διαδηλωτής αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, λέγοντας:

«Θέλουμε πίσω το 13ο και 14ο μισθό. Τη σύνταξη και ο μισθός δεν φτάνει. Τελειώνει στις 15 20 του μήνα».

Θεσσαλονίκη: Οι δύο πορείες ενώθηκαν και κατέληξαν στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Μαζική ήταν η συμμετοχή και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις.

Η πρώτη οργανώθηκε από την ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία στο άγαλμα Βενιζέλου, με τη συμμετοχή εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, φοιτητών και μαθητών.

Παράλληλα, αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα.

Όπως μετέδωσε η Λευκή Γεωργάκη, οι δύο πορείες ενώθηκαν σε μία και κινήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, καταλήγοντας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκαν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και το στεγαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη φοιτητική στέγη και στα υψηλά ενοίκια, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και έντονη παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb.

Μετρό και Τραμ: Ποιες ώρες λειτουργούν στην Αθήνα

Αλλαγές υπάρχουν και στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργία.

Συγκεκριμένα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, ωστόσο οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν πριν από τις 17:00.