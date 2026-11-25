Στον καβγά που σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Η παρουσιάστρια του Alpha σχολίασε τη διαρροή του βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της έντασης ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους, καταδικάζοντας ανοιχτά τη δημοσιοποίηση ενός υλικού που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος. Eπίσης, τόνισε πως το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν πρόκειται να προβληθεί στον αέρα της εκπομπής της, ανεξάρτητα από το εξώδικο που έχει σταλεί στα κανάλια.

«Από χθες έχει διαρρεύσει – και θέλω να το καταδικάσουμε εδώ – το βίντεο που κάποιοι τράβηξαν από το κοντρόλ την ώρα του διαλείμματος που έγινε ο καβγάς. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν θα δείτε αυτό το βίντεο – όχι μόνο γιατί υπάρχει ένα εξώδικο προς όλους τους σταθμούς – ούτως ή άλλως δεν θα το βλέπατε αυτό γιατί είναι ένα προϊόν που δεν είναι δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε: «Αυτό που τράβηξε με κινητό από το μόνιτορ, είναι από μέσα, έχει ξεκινήσει μια ΕΔΕ και στο κανάλι για το πώς διέρρευσε το συγκεκριμένο βίντεο. Μετά τον Frank Sinatra που ακούστηκε και τα φιλιά και τις αγκαλιές, εγώ θα το χαρακτηρίσω αυτό ως θέατρο του παραλόγου», σχολιάζοντας την έναρξη της εκπομπής του Open.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εκτίμησε επίσης πως, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ίσως οι δύο δημοσιογράφοι επιλέξουν να τοποθετηθούν πιο ανοιχτά: «Τώρα που το βίντεο έχει βγει στο διαδίκτυο, ενδεχομένως σήμερα να αποφασίσουν, αντί για αγκαλιές και Φρανκ Σινάτρα, να πούνε κάτι πιο ξεκάθαρο. Ότι οι στιγμές έντασης δημιουργούνται…».

Κλείνοντας τη συζήτηση, η παρουσιάστρια κατέληξε: «Αυτές οι άβολες στιγμές μπορεί να υπάρχουν, το θέμα είναι να θέλουν όλοι να τις ξεπεράσουν και να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι εντάσεις, είμαι της σχολής, αν μπορούμε, να απευθυνόμαστε στον κόσμο και να λέμε την αλήθεια».