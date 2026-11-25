Μ. Χρουσαλά: «Δεν είναι στα σχέδια μου η τηλεόραση, ούτε μου έχει λείψει»/ Happy Day

Η Μαριέττα Χρουσαλά συμμετείχε σε αθλητικό φιλανθρωπικό event και φυσικά, εκεί την «τσάκωσαν» και οι τηλεοπτικές κάμερες.

Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, σε σχέση με τη βια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε: «Σίγουρα υπάρχει βία και στα social media, είναι άλλης μορφής βία βέβαια εκεί. Καλό είναι να μην το πολυλέμε, να μην το αναλύουμε, γιατί όσο το λέμε τόσο αυτό εξαπλώνεται. Ο κόσμος των social media δεν με φοβίζει…

Με φοβίζει πιο πολύ η ανωνυμία και το τι κρύβεται πίσω από ένα ανώνυμο post, ένα ανώνυμο προφίλ, που βλέπεις κάτι και από πίσω κρύβεται κάτι άλλο».

Για την τηλεόραση και το ενδεχόμενο να επανέλθει κάποια στιγμή δήλωσε: «Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδιά μου η τηλεόραση. Δεν μου έχει λείψει, είμαι πολύ καλά. Δεν είμαι πολύ καλή “μαθήτρια” της τηλεόρασης, δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ φανατικά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα».

Η Μαριέττα Χρουσαλά, είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz και φροντίζει την εμφάνισή της, κάνοντας μία ισορροπημένη διατροφή ενώ ασχολείται και με αρκετά είδη γυμναστικής, όπως pilates, tennis, padel και running.

Η πρώην Star Ελλάς, μοντέλο, επιχειρηματίας και τηλεπαρουσιάστρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα story με το πρωινό της, το ποίο περιλαμβάνει μπανάνες, ανανά, μήλο, ροδάκινο και μύρτιλα.