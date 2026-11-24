Δείτε όσα είπε η Μαρία Μαζωνάκη αποκλειστικά στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Δημόσια έκκληση προς ιστοσελίδες, τηλεοπτικά κανάλια και social media απηύθυνε η Μαρία Μαζωνάκη, ζητώντας να χρησιμοποιούνται αυθεντικές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη και να σταματήσουν οι επεξεργασμένες εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Η παρέμβασή της έγινε το απόγευμα της Τρίτης, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης ανάμεσα στις αδερφές του Βάσω και Μαρία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αδερφή του τραγουδιστή στράφηκε ειδικά προς όσους δημιουργούν ψηφιακές κάρτες με τη μορφή του, ζητώντας να αποφεύγονται οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι υπάρχουν ήδη πολλές πραγματικές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς καμία ψηφιακή επεξεργασία.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

Όπως έγραψε: «Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες κ τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες… Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δε χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την στήριξη και τον σεβασμό σας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Μαζωνάκη

Η παρέμβαση αυτή αφορά το πώς αποτυπώνεται δημόσια η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μια περίοδο όπου, όπως προκύπτει από το διαθέσιμο υλικό, κυκλοφορούν κάρτες και επεξεργασμένες φωτογραφίες του με χρήση AI.

Το αίτημα για αυθεντικές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ουσία της έκκλησης είναι σαφής: η οικογένεια ζητά να επιλέγονται υπαρκτές φωτογραφίες του τραγουδιστή και να δημοσιεύονται χωρίς αλλαγές στην εμφάνισή του. Η Μαρία Μαζωνάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο και το χαμόγελό του, επιμένοντας ότι δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε κι από ευχαριστίες προς όσους, όπως ανέφερε, στέκονται με στήριξη, διακριτικότητα και σεβασμό απέναντι στην οικογένεια και στη μνήμη του τραγουδιστή.