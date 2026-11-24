Nέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για τις απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς πολιτικών.

Απαντώντας στη κριτική για τις αδελφές του υφυπουργού εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, η κυβέρνηση έφερε στο προσκήνιο τις συμβάσεις που έχει αναλάβει το οικογενειακό γραφείο του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Οι δύο υποθέσεις έχουν ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές.

Η Νέα Δημοκρατία ζητά συγκεκριμένα εξηγήσεις από τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, για συμβάσεις που έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του με φορείς του Δημοσίου, μεταφέροντας έτσι την πίεση από την υπόθεση Λιάκου στην Συμπαράταξη αλλά και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛ.Α.Σ. από την πλευρά της χαρακτηρίζει την υπόθεση Χατζηγιαννάκη απόπειρα συμψηφισμού.

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των υποθέσεων Λιάκου και Χατζηγιαννάκη

Οι ομοιότητες στις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις στις επιχειρήσεις δεν είναι μέτοχοι οι ίδιοι αλλά συγγενικά τους πρόσωπα. Οι εταιρίες έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσιους φορείς. Σημαντικός είναι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων

Οι ομοιότητες στις υποθέσεις Λιάκου - Χαυζηγιαννάκη

Οι διαφορές είναι ότι ο Βαγγέλης Λιάκος την περίοδο που οι αδελφές του έπαιρναν δουλειές του Δημοσίου ήταν κυβερνητικός βουλευτής.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης όταν η δικηγορική εταιρία του πατέρα του είχε συμβάσεις με δήμους δεν ήταν βουλευτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διαφορές στις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη

Η αδελφή του Βαγγέλη Λιάκου πήρε δημόσιο χρήμα και από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, ενώ και οι δυο αδελφές οκταπλασίασαν τα κέρδη από αναθέσεις την περίοδο 2020–2026, επί ΝΔ δηλαδή, λαμβάνοντας πάνω από 1 εκατ. 144 χιλιάδες ευρώ και 256 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.

Το γραφείο του πατέρα του Μ. Χατζηγιαννάκη για την περίοδο 2017-2026, πήρε αναθέσεις 914 χιλιάδων. Αλλά από το 2017-2019, επι ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μόνο 86 χιλιάδες.

Μ. Χατζηγιαννάκης: «Δεν είμαι μέτοχος στην εταιρεία από το 2014»

Ο Γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. δήλωσε στον Alpha Radio: «Από το 2014 που εξελέγην δήμαρχος έχω φύγει από την δικηγορική εταιρεία την οικογενειακή… εγώ ουδέποτε υπήρξα κυβερνητικός βουλευτής».

«Τελικά για τον κ. Τσίπρα υπάρχουν καλές και κακές αναθέσεις» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Σκάι.

Η κυβέρνηση, για την ώρα παρέχει πολιτική κάλυψη στον Βαγγέλη Λιάκο ωστόσο η υπόθεση προκαλεί ενόχληση στο εσωτερικό της. Ο πρωθυπουργός πάντως προτάσσει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τις δημόσιες συμβάσεις.

«Να πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεως χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτητα και διαφάνεια» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γ. Ευγενίδης στο Star: Η κυβέρνηση επιχειρεί ρελάνς με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη μετά τις αποκαλύψεις για Λιάκο

Οι αποκαλύψεις για τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. και το επικοινωνιακό πρέσινγκ της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργούν νέα δεδομένα στην κόντρα για τις απευθείας αναθέσεις και το δημόσιο χρήμα.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ΝΔ επιχειρεί ρελάνς στον κ. Τσίπρα που μιλά για ιερείς και αρχιερέα της διαφθοράς δια της υπόθεσης Χατζηγιαννάκη. Όπως έλεγε συνομιλητής του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει ότι υπάρχουν καλές και κακές απευθείας αναθέσεις. Ή είναι νόμιμες ή δεν είναι. Και θέλει να πιέσει τον κ. Τσίπρα με το εξής απλό επιχείρημα: αν η υπόθεση των αδερφών του κ. Λιάκου είναι προβληματική για τον υφυπουργό, γιατί δεν είναι προβληματική η υπόθεση των συγγενών του κ. Χατζηγιαννάκη στο ηθικό επίπεδο-γιατί παρανομία και στις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά που είναι ουσίας: ο τζίρος των αδερφών Λιάκου πολλαπλασιάστηκε σημαντικά, την περίοδο που ο κ. Λιάκος ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Αντιθέτως, τις περισσότερες αναθέσεις από το δημόσιο η εταιρία Χατζηγιαννάκη τις παίρνει επί κυβέρνησης ΝΔ, δηλαδή όχι φιλικής προς τον πρώην βουλευτή.

Οι πολίτες βλέπουν μια συζήτηση για το δημόσιο χρήμα ενώ δυσκολεύονται

Ο Γ. Ευγενίδης κατέληξε: «Για τους πολίτες πάντως το συμπέρασμα είναι ένα: γίνεται μια ατέρμονη συζήτηση για δημόσιο χρήμα, απευθείας αναθέσεις, νταραβεριτζήδες κλπ. Δηλαδή, μια προνομιακή αντιμετώπιση, ενώ οι πολίτες ζορίζονται από την ακρίβεια. Γι' αυτό η παράμετρος της διαφθοράς είναι "ψηλά" σε όλες τις δημοσκοπήσεις και δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε εκπλήξεις στην κάλπη».

