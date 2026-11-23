Η oυκρανική επίθεση στην κορβέτα της Ρωσίας έφερε τον πόλεμο μία ανάσα από την Κρήτη. Ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα στα σενάρια που κυκλοφορούν για σημείο εκκίνησης των drones, αλλά και τις επιπτώσεις για τη χώρα μας.

Μάλιστα ο Η. Παπανικολάου έδειξε στο Marine Traffic την κίνηση των εμπορικών πλοίων στην περιοχή, όπου οι μικροί κέρσορες θυμίζουν σμήνος, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα περάσματα στον πλανήτη.

Το «σμήνος» των εμπορικών πλοίων νότια της Κρήτης και κοντά στο σημείο της επίθεσης στα ρωσικά πλοία

«Αν ένα από τα 7 οπλισμένα drones έχανε το στόχο του, όπως έγινε στην περίπτωση της Λευκάδας, το μακελειό θα ήταν σίγουρο» τόνισε.

Το σενάριο για την αφετηρία του ουκρανικού drone στη δυτική Λιβύη

Επισήμανε επίσης ότι η στόχευση των ρωσικών σκαφών στη Μεσόγειο σημειώνεται σε μία πολύ σημαντική θαλάσσια ζώνη για τη χώρα μας και ότι ανησυχία προκαλεί και το πρώτο σενάριο για την προέλευση του drone, που υποδεικνύει ως αφετηρία τη Δυτική Λιβύη.

«Η περιοχή ελέγχεται από τους Τούρκους, που έχουν τον μεταβατικό πρωθυπουργό Ντιμπέιμπα στο τσεπάκι τους και η σχέση μας με τη δυτική Λιβύη δεν είναι και η καλύτερη. Ώρα είναι τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τα θαλάσσια drones στα νώτα μας!» επισήμανε.

Το σενάριο για εκκίνηση του drone από την Αλβανία

Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο, περί εκκίνησης του drone από την Αλβανία, ο διευθυντής σύνταξης του Star ανέφερε ότι φαίνεται να αδυνατίζει, καθώς η διαδρομή των 800 χλμ κάθετα μέχρι το στόχο είναι εξαιρετικά απίθανο να επιτευχθεί.

«Μετά από αυτό το χτύπημα πάντως, το οικοδόμημα ασφαλείας της περιοχής γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο» κατέληξε ο Η. Παπανικολάου.