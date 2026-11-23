Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 23/11 στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τρία λεωφορεία των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου στο Γουδή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα από τα τρία λεωφορεία των ΜΑΤ και επεκτάθηκε στα άλλα δύο που ήταν πλησίον, ενώ ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από μηχανική βλάβη. Η μια κλούβα έχει καεί ολοσχερώς, ενώ οι άλλες δύο έχουν υποστεί μικρότερης έκτασης ζημιές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 17:20.

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

