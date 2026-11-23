Στην πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 25/11 συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας.

Όπως ανακοινώθηκε, από τα σωματεία εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ), οι συρμοί εκτελούν δρομολόγια από τις 9:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών και των διαδηλωτών προς το συλλαλητήριο.

Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 6 το απόγευμα έως τη λήξη της βάρδιας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν θα τραβήξουν χειρόφρενο ή αν θα συμμετέχουν και αυτοί με στάσεις εργασίας.

Απεργία 25/11: Τα αιτήματα των εργαζομένων στα ΜΜΜ

Τα σωματεία συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον προϋπολογισμό που, όπως αναφέρουν, συνδέεται με την πολεμική εμπλοκή.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση της χρηματοδότησης για την Υγεία και την Παιδεία.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μείωση και επιβολή πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Ποιοι συμμετέχουν στη απεργία της 25ης Νοεμβρίου

Εκτός από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την ΑΔΕΔΥ, στη απεργία συμμετέχουν και δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων:

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να συμμετάσχουν

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

Συλλαλητήρια έχουν οργανωθεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τετάρτη 25/11

Στην απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις.

Τα σχολεία δε θα κλείσουν και η λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, ενώ οι απουσίες των μαθητών θα καταγράφονται κανονικά.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαθητικό συλλαλητήριο στις 10:30 στα Προπύλαια και ζητά από τα σχολεία να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

Απεργία 25/11: Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα

Σε 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ).