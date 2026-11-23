Ο Χρήστος Μοίρας μπαίνει σιγά-σιγά σε εορταστικό mood και φέρνει στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, συνταγές για τα Χριστούγεννα. Ξεκίνημα σήμερα, με πανσέτα με πουρέ σελινοριζας και σάλτσα μήλου
Πάμε να δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία
Φτιάξτε ριγκατόνι με πέστο ρόκας και κοτόπουλο, με μία εύκολη συνταγή
Υλικά
Για την πανσέτα
- 1,2 κιλό χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο, με πέτσα
- 2 σκελίδες σκόρδο
- 2 κλωνάρια θυμάρι
- 1 κλωνάρι δεντρολίβανο
- 150 ml λευκό κρασί
- 200 ml ζωμό κοτόπουλου
- Ελαιόλαδο
- Αλάτ
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τον πουρέ σελινόριζας
- 800 γρ. σελινόριζα καθαρισμένη
- 500 ml πλήρες γάλα
- 100 ml κρέμα γάλακτος
- 80 γρ. βούτυρο
- Αλάτι
- Λευκό πιπέρι
- Λίγο μοσχοκάρυδο
Για τη σάλτσα μήλου
- 2 πράσινα μήλα Granny Smith
- 1 εσαλότ ψιλοκομμένο
- 30 γρ. βούτυρο
- 100 ml μηλίτη
- 200 ml ζωμό κοτόπουλου
- 1 κ.γ. μουστάρδα Dijon
- 1 κ.σ. μηλόξιδο
- 1 κ.γ. μέλι
- Αλάτι
- Λευκό πιπέρι
Για το τελείωμα
- 1 μήλο σε λεπτές φέτες
- 30 γρ. φουντούκια καβουρδισμένα
- Φρέσκο θυμάρι
Εκτέλεση
- Χαράζω την πέτσα της πανσέτας σε λεπτές γραμμές, προσέχοντας να μην κόψω μέχρι το κρέας.
- Αλατίζω καλά και αφήνω ακάλυπτη στο ψυγείο για ένα βράδυ, ώστε να στεγνώσει η πέτσα.
- Τοποθετώ την πανσέτα σε ταψί με την πέτσα προς τα πάνω.
- Προσθέτω το λευκό κρασί, τον ζωμό, το σκόρδο, το θυμάρι και το δεντρολίβανο, φροντίζοντας τα υγρά να μην ακουμπούν την πέτσα.
- Σκεπάζω με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνω στους 150°C για περίπου 2,5-3 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας.
- Αφαιρώ την πανσέτα από το ταψί και την αφήνω να κρυώσει.
- Την τοποθετώ ανάμεσα σε δύο ταψιά με ένα βάρος από πάνω και τη μεταφέρω στο ψυγείο για μερικές ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί και να μπορώ να την κόψω σε ομοιόμορφες μερίδες.