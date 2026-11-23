Το νέο MG HS PHEV+ επιβεβαιώνει την ανταγωνιστική του θέση στην κατηγορία των οικογενειακών Plug-in Hybrid SUV, κατακτώντας την πρώτη θέση σε πρόσφατη συγκριτική δοκιμή του έγκριτου βρετανικού μέσου What Car?.Σε μια απαιτητική αξιολόγηση απέναντι σε σημαντικές προτάσεις της κατηγορίας, το MG HS PHEV+ ξεχώρισε για τον συνδυασμό ηλεκτρικής αυτονομίας, επιδόσεων, οδηγικής συμπεριφοράς, πρακτικότητας και συνολικού κόστους χρήσης.Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του μοντέλου και ενισχύει τη θέση του ως μία από τις πλέον ανταγωνιστικές επιλογές στην κατηγορία των Plug-in Hybrid SUV.

Η κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία της κατηγορίας

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του MG HS PHEV+ είναι η δυνατότητα πραγματικής καθημερινής μετακίνησης με ηλεκτρική ενέργεια. Στη δοκιμή του What Car?, το μοντέλο της MG πέτυχε ηλεκτρική αυτονομία περίπου 112 χιλιομέτρων!, ξεπερνώντας σημαντικά τις επιδόσεις των υπόλοιπων μοντέλων της σύγκρισης.

Η εξαιρετική αυτή επίδοση επιτρέπει στους περισσότερους οδηγούς να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες χωρίς κατανάλωση βενζίνης, μεγιστοποιώντας την οικονομία χρήσης και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Δυναμικές επιδόσεις και κορυφαία οδηγική συμπεριφορά Με συνδυαστική ισχύ 272 ίππων, το MG HS PHEV+ προσφέρει επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, αποτελώντας το ισχυρότερο μοντέλο της συγκεκριμένης συγκριτικής δοκιμής.

Παράλληλα, οι δοκιμαστές του What Car? ξεχώρισαν το MG HS PHEV+ για την ισορροπημένη οδική συμπεριφορά, την ακρίβεια του τιμονιού και την αποτελεσματική διαχείριση των κλίσεων του αμαξώματος, χαρακτηριστικά που προσφέρουν αυξημένη άνεση και σιγουριά τόσο στην πόλη όσο και στο ταξίδι.

Πρακτικότητα που καλύπτει κάθε οικογενειακή ανάγκη Το MG HS PHEV+ ξεχώρισε και στον τομέα της πρακτικότητας. Με χώρο αποσκευών 530 λίτρων, που επεκτείνεται έως και τα 1.484 λίτρα, προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας.

Οι άνετοι χώροι επιβατών, η προσεγμένη εργονομία και η υψηλή ποιότητα κατασκευής δημιουργούν ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και λειτουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Η ολοκληρωμένη πρόταση της MG Σύμφωνα με το συμπέρασμα του What Car?, το MG HS PHEV+ ξεχώρισε για την ισορροπία που προσφέρει ανάμεσα στην ηλεκτρική αυτονομία, τις επιδόσεις, την πρακτικότητα και την οδηγική ποιότητα, κατακτώντας την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη συγκριτική δοκιμή.Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση που απολαμβάνει η MG σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Μάρκας να προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αξία και ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης για κάθε οδηγό.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το νέο MG HS διατίθεται τόσο στην αποδοτική έκδοση Hybrid+, όσο και στην προηγμένη Plug-in Hybrid PHEV+, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς σε εξοπλισμό, τεχνολογία και άνεση.

Η έκδοση MG HS Hybrid+ Platinum είναι διαθέσιμη στην προνομιακή τιμή των 32.700€, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας της MG. Πρόκειται για μια έκδοση που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του HS, προσθέτοντας στοιχεία άνεσης και πολυτέλειας, όπως πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή, αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και νέα επένδυση ecoleather και διάτρητου σουέτ σε μαύρο ή κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ξεχωρίζει για την ποιότητα και την αίσθηση φιλοξενίας.

Για όσους επιθυμούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής καθημερινής μετακίνησης σε συνδυασμό με κορυφαίες επιδόσεις και αυτονομία, το MG HS PHEV+ Exclusive είναι διαθέσιμο από 34.500€, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας της MG.Με ηλεκτρική αυτονομία που καλύπτει τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές χωρίς χρήση βενζίνης και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των Plug-in Hybrid SUV.Κλείστε σήμερα το δικό σας test drive και γνωρίστε από κοντά το SUV που συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, προηγμένη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, πλούσιο εξοπλισμό και εξαιρετική αξία αγοράς. Περισσότερα στο www.mgmotor.gr και στα επίσημα σημεία πώλησης MG σε όλη την Ελλάδα