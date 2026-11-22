Η Jeep Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas και επίσημος διανομέας της Jeep στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις της με το Dirfys Trail Run 2026, στη Στενή Ευβοίας, που διοργανώνεται στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στηρίζοντας μια διοργάνωση που αναδεικνύει την ομορφιά της ελληνικής φύσης και εμπνέει ανθρώπους που αναζητούν διαρκώς νέες προκλήσεις.Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Dirfys Trail Run συγκεντρώνει δρομείς και φίλους του βουνού στη Στενή Διρφύων, στις πλαγιές της επιβλητικής Δίρφης.

Μέσα από απαιτητικές αλλά και προσιτές διαδρομές, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μοναδικά μονοπάτια, να δοκιμάσουν τα όριά τους και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία επαφής με τη φύση. Ο αγώνας διεξάγεται το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει διαδρομές 5 χλμ, 15 χλμ και 30 χλμ.Η φιλοσοφία της Jeep συνδέεται διαχρονικά με την εξερεύνηση, την ελευθερία και την υπέρβαση των ορίων.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα μοντέλα της Jeep, Jeep Avenger και Jeep Compass, τα οποία θα εκτίθενται στον χώρο της διοργάνωσης, αλλά και να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό με δώρο ένα Garmin smartwatch, σχεδιασμένο για όσους αγαπούν την κίνηση, την προπόνηση και τις εξορμήσεις στη φύση.



