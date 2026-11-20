Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τον 1,5 ετών γιο τους. Μάλιστα, το ζευγάρι μπήκε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση και στόλισε στο σαλόνι του σπιτιού του το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τον μικρό να τους βοηθάει στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους followers της αυτή την τρυφερή οικογενειακή στιγμή, δίνοντας μία γεύση από τις προετοιμασίες τους για την πιο μαγική γιορτή του χρόνου η οποία είναι προ των πυλών. Το ζευγάρι μπήκε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και ο μικρός τους γιος συμμετείχε καθόλη τη διάρκεια του στολισμού του δέντρου, με την οικογένεια να απολαμβάνει κάθε λεπτό της διαδικασίας.

Αυτά είναι τα πρώτα Χριστούγεννα στα οποία ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά στον στολισμό του δέντρου, καθώς την περσινή χρονιά ήταν ακόμη πολύ μικρός.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στα social media

H δημοσιογράφος, σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί στην καθημερινότητα που βιώνει με το μικρό της γιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Κάθε μέρα είναι δύσκολη, αλλά κάθε μέρα είναι πιο μαγική από την προηγούμενη. Τώρα είμαστε στη φάση που βγάζουμε δόντια. Εντάξει, όλα καλά. Είναι 16 μηνών και είναι κολλημένος με τον μπαμπά του», είχε αποκαλύψει στην επομπή super Κατερίνα.

Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε εκφράσει την επιθυμία της να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο γεγονός θα της έφερνε μεγάλη χαρά, με την οικογένειά της να μεγαλώνει.