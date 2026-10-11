Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»

Η ανάρτησή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τις προκλήσεις της μητρότητας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.
  • Τόνισε ότι η δυσκολία δεν μειώνει την αξία μιας μητέρας και ότι είναι σημαντικό να ζητά στήριξη.
  • Αναφέρθηκε στην εξάντληση και την αγωνία που βιώνει ως νέα μητέρα, αλλά και στην αγάπη της για τον γιο της, Ιάσονα-Παναγιώτη.
  • Η Βαλαβάνη παντρεύτηκε τον Γρηγόρη Μόργκαν το 2024 και απέκτησαν παιδί το 2025.
  • Μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες για αϋπνία και ψυχοθεραπεία, αναδεικνύοντας τη σημασία της υποστήριξης στην οικογένεια.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για τη μητρότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στέλνοντας μήνυμα προς τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά και μιλώντας για την εξάντληση, την αγωνία και την ανάγκη στήριξης. Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις απαιτητικές πλευρές της νέας καθημερινότητας ως μητέρα, ενώ αφιέρωσε και προσωπικά λόγια στον γιο της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Θα σταθώ στη μητρότητα. Στην αγάπη, αλλά και στις δύσκολες μέρες της. Στην κούραση, στην αγωνία, στις στιγμές που νιώθεις ότι όλα είναι πολλά. Το να δυσκολεύεσαι δεν σε κάνει λιγότερο καλή μαμά. Μπορείς να αγαπάς το παιδί σου όσο τίποτα και να χρειάζεσαι κι εσύ στήριξη.

Δεν χρειάζεται να τα περνάς όλα μόνη σου. Μίλα για όσα νιώθεις. Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Και να θυμάσαι πως και εσύ αξίζεις φροντίδα. Στέλνω σφιχτή αγκαλιά σε όλες σας! Υ.Γ. Ήθελα αυτές οι φωτογραφίες να έχουν μια θέση εδώ. Να μου θυμίζουν εσένα τόσο μικρό στην αγκαλιά μου και εκείνες τις μέρες που όλα ήταν καινούργια. Τόσο όμορφα, τόσο δύσκολα μα τόσο δικά μας. Jason είσαι ολόκληρος ο κόσμος μου».

Με αφετηρία αυτές τις εικόνες, η ίδια επέστρεψε νοερά στις πρώτες ημέρες με το παιδί της, περιγράφοντας μια περίοδο όπου η χαρά και η συγκίνηση συνυπήρχαν με τις απαιτήσεις μιας εντελώς νέας πραγματικότητας.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Η οικογένεια με τον Γρηγόρη Μόργκαν και ο ερχομός του γιου τους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στα Χανιά της Κρήτης, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Λίγους μήνες αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Στις 11 Ιουλίου 2025, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, τον Ιάσονα-Παναγιώτη, που στην καθημερινότητά τους αναφέρεται και ως Jason.

Η εξομολόγηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για αϋπνία, ψυχοθεραπεία και κρίσεις πανικού

Η συζήτηση που άνοιξε μέσα από την ανάρτηση συνδέεται και με όσα έχει πει η ίδια σε συνέντευξή της στο διαδικτυακό podcast του Παντελή Τουτουντζή Make Up Stories στο Youtube. Εκεί μίλησε για τη ζωή της, τη μητρότητα, τον σύζυγό της, αλλά και για τις δύσκολες περιόδους που έχει περάσει.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δε σε κάνει λιγότερο καλή μαμά»

Για την καθημερινότητά της ως μητέρα είχε αναφέρει: «Έχω κοιμηθεί 3 ώρες. Υπάρχουν και μέρες που δεν κοιμάμαι καθόλου, σερί αϋπνίας. Αλλά είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι φανταστικό. Δεν το έχω καταλάβει ότι είμαι 1,5 χρόνο παντρεμένη, νιώθω λες και έχουν περάσει 10. Η ζωή έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει ως προς την σχέση με τον άντρα μου, απλά επειδή καπάκι ήρθε ένα παιδί ο γάμος μας φαίνεται λες και έχουμε παντρευτεί 10 χρόνια, ενώ είναι πέρυσι ας πούμε. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω δημιουργήσει αυτή την οικογένεια. Έχω έναν σύντροφο ο οποίος είναι full υποστηρικτικός. Είναι αυτό που δίνω αλλά παίρνω κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό»

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, στη Μυτιλήνη, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην οικογένειά της: «Από μικρή ήμουν γκρινιάρα και πεισματάρα, τώρα μεγαλώνοντας θα πω ότι ήμουν πολύ αγοροκόριτσο. Κατάγομαι από την Μυτιλήνη, όλα τα καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Είναι όλες οι αναμνήσεις μου εκεί. Είναι πανέμορφες οι αναμνήσεις μου, η γιαγιά και ο παππούς δεν είναι πλέον στη ζωή οπότε είναι ό,τι καλύτερο είχα ως παιδάκι. Είχα ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου, έχω και το όνομά της. Όλο το vibe αυτό του χωριού το έχω πάρει από τον παππού μου. Στην Αθήνα μεγάλωσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έχω ζήσει τις γειτονιές που κατεβαίναμε όλα τα παιδάκια από τις εργατικές πολυκατοικίες και παίζαμε ξέγνοιαστα, χωρίς να φοβάσαι ότι θα περάσουν αμάξια. Ευτυχώς έχω περάσει αυτό το πράγμα. Με την αδερφή μου έχουμε 7 χρόνια διαφορά, δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο, τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Είναι μεγάλη διαφορά. Αυτό το κενό… δεν είναι ότι βγαίναμε τότε μαζί, τώρα θα βγούμε, θα κάνουμε πράγματα παρέα. Πάντα ήμουν υπερπροστατευτική μαζί της. Έχει τύχει σαν παιδιά να την πειράξουν στο σχολείο και να πάω να καθαρίσω για πάρτη της, το έχω κάνει αυτό. Η αδερφή μου είναι τα πάντα, είναι μεγάλο στήριγμα. Ήταν το αντίθετο από εμένα, ήμουν το παιδί που έβγαλα την πίστη στους γονείς μου, εκείνη ήταν το παιδάκι που το άφηνες και έπαιζε μόνο του. Ήμουν πάντα πιο κοντά με την μαμά μου, ο μπαμπάς με το που με κοίταζε καταλάβαινε ότι έχω κάνει κάτι, δεν έχω φάει ξυλιές, ο πατέρας μου δεν με έχει αγγίξει, μόνο που με κοίταζε καταλάβαινε ότι έχω κάνει κάτι, τον έτρεμα. Είχα αυστηρό μπαμπά. Τώρα μας έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Τώρα που είμαι μαμά καταλαβαίνω την αυστηρότητα των γονέων. Δεν ήταν παράλογοι τώρα, τότε ήταν. Στην εφηβεία έκανα την επανάστασή μου, αλλά ήμουν ένα παιδί αρκετά ανεξάρτητο. Μου είχαν εμπιστοσύνη, δεν έκανα πράγματα ακραία. Οι έρωτες στη ζωή μου δεν θυμάμαι καθόλου πότε ήρθαν, είχαν έναν έρωτα με ένα παιδί 3 χρόνια, πλατωνικό, το ζούσα μόνη, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Όταν μου πέρασε εντελώς έτυχε να είμαστε σε μία παρέα, και μου είπε ότι και αυτός είχε αυτό το πράγμα. Δεν το είχαμε πει ποτέ και μετά κάναμε παρέα στο λύκειο. Από τότε που τελείωσα το σχολείο πήγα και δούλεψα στον ΣΚΑΪ, ραδιόφωνο, αθλητικό. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, έκανα πρακτική, ήμουν από τα τυχερά παιδιά. Ήμουν για 1,5 χρόνο απλήρωτη αλλά μετά όταν άρχισα να πληρώνομαι μάζεψα χρήματα και από τότε δεν έχω επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς μου».

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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