Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας ασκήθηκε στον 63χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο.

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Η στιγμή της σύλληψης του 63χρονου - Φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου τη γυναίκα του

Οι αστυνομικοί πήραν με χειροπέδες στον 63χρονο με τα αρχικά Π.Θ., που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και έπνιξε με τα χέρια του τη σύζυγό του στο Θησείο.

Όπως χαρακτηριστιά λέει γειτόνισσα: «Την είχε χτυπήσει τον Αύγουστο στον δρόμο και μπήκα εγώ στην μέση. Την είχε σακατέψει στο ξύλο. Οταν την ρώτησα να πάρουμε την αστυνομία μου είπε ότι τον αγαπάω δεν θέλω να τον χάσω».

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, σε ένα μικρό στενό της οδού Αίθρας, ο άνδρας της άτυχης γυναίκας τηλεφώνησε πανικόβλητος στην Άμεση Δράση και αποκάλυψε στο τηλεφωνικό κέντρο: «Ελάτε τώρα σπίτι έχω χτυπήσει την γυναίκα μου και έχει λιποθυμήσει».

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ήταν ήδη αργά.

Θησείο: Ίχνη στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά και μώλωπες σε όλο το σώμα της 61χρονης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή στη σορό της άτυχης γυναίκας βρέθηκαν ίχνη στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά και μώλωπες σε ολόκληρο το σώμα της.

Προανακριτικά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο καθ'ομολογίαν δράστης «μασάει» τα λόγια του στους αστυνομικούς και αρνείται ότι στραγγάλισε τη γυναίκα του. «Της έριξα μπουνιά στο στήθος και εκείνη έπεσε κάτω αναίσθητη», φέρεται να κατέθεσε.

Το ζευγάρι ζούσε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο Θησείο τα τελευταία 40 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αφού φέρεται να τη χτύπησε σε ολόκληρο το σώμα, στη συνέχεια της έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν το ασθενοφόρο και η αστυνομία.

Ο 63χρονος πέρασε νωρίτερα το κατώφλι του εισαγγελέα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.