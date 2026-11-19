Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το περιστατικό αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια της πορείας του Πολυτεχνείου. Η διαδηλώτρια που καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο να δέχεται χτύπημα στο κεφάλι με γκλοπ, περιγράφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Αλέξανδρο Γύγο όσα έζησε. Την ίδια στιγμή, νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ. και για άλλα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας.

«Έχω ένα χτύπημα στο κεφάλι και ένα χτύπημα στον ώμο. Όσο απρόοπτα γίνεται στο βίντεο τόσο απρόοπτα το βίωσα κι εγώ. Είμαι εγώ που περπατάω, ένας αστυνόμος έρχεται από πίσω μου, με χτυπάει στο κεφάλι. Κουδούνιζαν τ’ αυτιά μου δηλαδή ήταν σαν να έχασα λίγο στιγμιαία την ακοή μου», λέει χαρακτηριστικά η διαδηλώτρια.

Πολυτεχνείο: Πώς περιγράφει η 22χρονη την επίθεση που δέχθηκε από τα ΜΑΤ - «Έχασα στιγμιαία την ακοή μου»

Μιλώντας στο Star, η 22χρονη που δέχθηκε αναίτιο χτύπημα με γκλοπ στο κεφάλι από αστυνομικό περιγράφει πως, 48 ώρες μετά, εξακολουθεί να προσπαθεί να συνέλθει. Η ίδια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν κάκωση στο κεφάλι.

«Σηκώθηκα με ό,τι δυνάμεις είχα για να απομακρυνθώ. Συνεχίζω να ζαλίζομαι ακόμα κάποιες φορές και έχω έναν δυνατό πονοκέφαλο. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν μάρτυρας μιας άλλης επίθεσης που γινόταν μπροστά μου και ξαφνικά ήμουν και εγώ στο έδαφος. Είναι κι άλλα άτομα που έχουν περάσει το ίδιο πράγμα και είναι κι αυτές κοπέλες».

Όπως καταγγέλει, δεν ήταν η μόνη που δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται αρχικά η 22χρονη να πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια να χάνεται από το πλάνο. Δευτερόλεπτα αργότερα, δύο γυναίκες προσπαθούν να απομακρυνθούν, ενώ ένας άνδρας των ΜΑΤ τις καταδιώκει και τελικά χτυπά τη μία με το γκλοπ.

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ καταδικάζει τα μεμωνομένα περιστατικά βίας, ενώ πέρα από τον αστυνομικό για τον οποίο έχει ήδη διιαταχθεί ΕΔΕ, πληροφορίες του Star αναφέρουν ότι εξετάζονται συνολικά 5 αστυνομικοί για διαφορετικές επιθέσεις σε διαδηλωτές.