Επέτειος του Πολυτεχνείου: Ξεκινάει η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία στην κεφαλή / MEGA

Ξεκίνησε περίπου στις 15:30 η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα προς την αμερικανική πρεσβεία για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Νωρίτερα, έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της οδού Πατησίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων εντός του ιδρύματος και την έναρξη της διαδικασίας για την εκκίνηση της πορείας.

Μετά το κλείσιμο της πύλης, αποχώρησαν οι πρώτες οργανωμένες ομάδες που βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο και πέριξ αυτού και ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα το προσκλητήριο νεκρών. Το μπλοκ της ΠΑΣΠ, που μεταφέρει κάθε χρόνο την ιστορική σημαία, ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας και κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς.

Φωτογραφία: Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Φτάνοντας στην πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της Πατησίων, μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία και αφού απέτισαν φόρο τιμής, τέθηκαν επικεφαλής και ξεκίνησε η πορεία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οργανώσεις και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν προς τα διαφορετικά σημεία προσυγκέντρωσής τους στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτογραφία: Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Πολυτεχνείο: Κλειστοί οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής

Από τις 14:00 είναι κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τραυματίστηκε αστυνομικός - 7 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προελέγχων της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας ειδικού φρουρού στο κεφάλι από πέτρα, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου. Παράλληλα, επίθεση δέχθηκαν αστυνομικοί στις οδούς Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Συνολικά, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε επτά προσαγωγές, πέντε ημεδαπών και δύο αλλοδαπών. Μεταξύ των προσαχθέντων εντοπίστηκαν άτομα με γάντια, μάσκες, κουκούλα full face, σωλήνες, καθώς και μαχαίρια. Ένας ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πολυεργαλείο με μαχαίρι, οδηγείται στην ΥΑΡΕΒ.

Πολυτεχνείο: Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη με το προσκλητήριο των νεκρών

Έκλεισαν μετά τις 14:30 οι πύλες του Πολυτεχνείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού ως σύμβολο αγώνα ενάντια στο φασισμό και της εξάρτησης της χώρας από ξένα συμφέροντα. Ως σύμβολο υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας. Ως σύμβολο αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ενάντια στη βαρβαρότητα της χούντας», ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και έκανε λόγο για «κορυφαία πράξη αντίστασης του αντιδικτατορικού αγώνα».

«Κάθε χρόνο τιμάμε τα γεγονότα, για να μη λησμονούν οι παλαιότεροι και για να μαθαίνουν οι νεότεροι, έναντι στην παραχάραξη της ιστορίας», επισήμανε.

Στο τέλος της εκδήλωσης, έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Υπενθυμίζεται, ότι με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου τίμησε φέτος την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα στην οδό Πατησίων, για να αφήσει λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης.

Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 17 Νοεμβρίου, θα κορυφωθούν στη συνέχεια με τη μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Φωτογραφία: Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Εκτεταμένες είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και οι διακοπές κυκλοφορίας, αφορούν δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια, το Σύνταγμα και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας.

Στην περιοχή του Πολυτεχνείου και των Εξαρχείων οι περιορισμοί αφορούν τις εξής οδούς:

Στουρνάρη, μεταξύ Πλατείας Εξαρχείων και Γ' Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου.

Τοσίτσα και Πολυτεχνείου (πεζόδρομοι).

Μπουμπουλίνας, μεταξύ Στουρνάρη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ και Μπόταση, μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, μεταξύ Γ' Σεπτεμβρίου και Πλατείας Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, μεταξύ Μπόταση και Γ' Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, μεταξύ Γ' Σεπτεμβρίου και Πλατείας Κάνιγγος.

Αβέρωφ, μεταξύ Πατησίων και Μάρνη.

Βερανζέρου, μεταξύ Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη, μεταξύ Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Πλατείας Εξαρχείων.

Σόλωνος, μεταξύ Ιπποκράτους και Πατούσα.

Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, από τις 06:00 το πρωί απαγορεύεται η στάση και στάθμευση, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος.

Βασιλέως Γεωργίου Α'.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ρεύματα.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Φιλελλήνων.

Λεωφόρος Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, από την Ιερά Οδό έως την Ομόνοια.

Αθηνάς.

Ερμού, μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης οι οδοί Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, καθώς και δρόμοι της ευρύτερης περιοχής των Ιλισίων και του Μεγάρου Μουσικής.

Ειδικότερα, περιορισμοί ισχύουν στις οδούς Γέλωνος, Παναγιώτη Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγέλου Πυρρή και Ξενίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.