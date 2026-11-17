Κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με την καθιερωμένη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία να φέρνει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ σημαντικές αλλαγές ισχύουν και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αυξημένη σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν το κέντρο, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Στις 13:00 θα κλείσουν οι πύλες του Πολυτεχνείου για να ξεκινήσει η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία

Πολυτεχνείο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και η μεγάλη πορεία

Ο προαύλιος χώρος του Πολυτεχνείου θα ανοίξει στις 09:00 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 13:00. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία μνήμης προς την αμερικανική πρεσβεία, η οποία αποτελεί την κορύφωση των φετινών εκδηλώσεων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κέντρου, από την περιοχή των Εξαρχείων και την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Πολυτεχνείο 2026: Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Η ΕΛΑΣ έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένο σχέδιο ασφαλείας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να αναπτύσσονται από νωρίς το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας.

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κορύφωση των εορτασμών για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας.

Στο επίκεντρο των αστυνομικών μέτρων βρίσκονται:

Το Πολυτεχνείο και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Δημόσια κτίρια.

Η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση drones και ελικοπτέρου της ΕΛΑΣ, με ζωντανή μετάδοση εικόνας στο Κέντρο Επιχειρήσεων για τον συντονισμό των δυνάμεων και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι.

Πολυτεχνείο: Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν από τις 14:00

Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του Μετρό, καθώς από τις 14:00 θα διακοπεί η λειτουργία τριών σταθμών.

Δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί όσο διαρκεί η πορεία του Πολυτεχνείου προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Συγκεκριμένα, κλειστοί θα είναι οι σταθμοί:

Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αλλαγές προβλέπονται επίσης στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, λόγω των κυκλοφοριακών περιορισμών στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τροποποιήσεις στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι σχεδιάζουν να κινηθούν στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πού απαγορεύεται η στάθμευση

Εκτεταμένες είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί για σήμερα. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και οι διακοπές κυκλοφορίας, αφορούν δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια, το Σύνταγμα και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής πρεσβείας.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν σήμερα στις 09:00 π.μ.

Στην περιοχή του Πολυτεχνείου και των Εξαρχείων οι περιορισμοί αφορούν τις εξής οδούς:

Στουρνάρη, μεταξύ Πλατείας Εξαρχείων και Γ' Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου.

Τοσίτσα και Πολυτεχνείου (πεζόδρομοι).

Μπουμπουλίνας, μεταξύ Στουρνάρη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ και Μπόταση, μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, μεταξύ Γ' Σεπτεμβρίου και Πλατείας Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, μεταξύ Μπόταση και Γ' Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, μεταξύ Γ' Σεπτεμβρίου και Πλατείας Κάνιγγος.

Αβέρωφ, μεταξύ Πατησίων και Μάρνη.

Βερανζέρου, μεταξύ Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπύρου Τρικούπη, μεταξύ Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Πλατείας Εξαρχείων.

Σόλωνος, μεταξύ Ιπποκράτους και Πατούσα.

Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, από τις 06:00 το πρωί απαγορεύεται η στάση και στάθμευση, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

Επί ποδός είναι περίπου 5.000 αστυνομικοί

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Συντάγματος.

Βασιλέως Γεωργίου Α'.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, και στα δύο ρεύματα.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, και στα δύο ρεύματα.

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας.

Φιλελλήνων.

Λεωφόρος Συγγρού, από την Αθανασίου Διάκου έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Πειραιώς, από την Ιερά Οδό έως την Ομόνοια.

Αθηνάς.

Ερμού, μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς.

Παράλληλα, περιορισμοί θα ισχύσουν σε δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης οι οδοί Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, καθώς και δρόμοι της ευρύτερης περιοχής των Ιλισίων και του Μεγάρου Μουσικής.

Ειδικότερα, προβλέπονται περιορισμοί στις οδούς Γέλωνος, Παναγιώτη Κόκκαλη, Δορυλαίου, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Παπαδιαμαντοπούλου, Αιγινήτου, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος, Καρτάλη, Λυκαονίας, Αγγέλου Πυρρή και Ξενίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.