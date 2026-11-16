Δήμας: Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση ντόπινγκ

Του απαγορεύτηκε η ενασχόληση με την άρση βαρών

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οδυσσέας Δήμας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του για υπόθεση ντόπινγκ.
  • Κατηγορείται για κακούργημα και πλημμέλημα, με διάρκεια απολογίας περίπου μία ώρα.
  • Επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση ενασχόλησης με την προπονητική στην άρση βαρών.
  • Διώκεται και για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον 15χρονο γιο του, την οποία αρνείται.
  • Ο Πύρρος Δήμας, αδερφός του κατηγορούμενου, ήθελε να καταθέσει αλλά η ανακρίτρια δεν το επέτρεψε.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) ο Οδυσσέας Δήμας, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση ντόπινγκ. Ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών, που είναι αδερφός του Πύρρου Δήμα, κατηγορείται για κακούργημα και πλημμέλημα.

Η διαδικασία της απολογίας διήρκεσε περίπου μία ώρα. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, επιβάλλοντάς του συγκεκριμένους περιορισμούς μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Οδυσσέας Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα για τον γιο του στην απολογία του

Οι όροι που επιβλήθηκαν στον Οδυσσέα Δήμα

Στον Οδυσσέα Δήμα επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε κάθε ενασχόληση με την προπονητική στην άρση βαρών. Η απόφαση αυτή αφορά το στάδιο της ανάκρισης.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Οδυσσέας Δήμας ενημερώθηκε από την ανακρίτρια ότι διώκεται πλέον και για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών, σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος του 15χρονου γιου του.

Οδυσσέας Δήμας: Το πρώτο μήνυμα από τα κρατητήρια για το ντόπινγκ

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Υποστηρίζει ότι το σκεύασμα που έδωσε στο παιδί του ήταν νόμιμο και ότι στη συσκευασία του δεν αναγραφόταν η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, η οποία ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του 15χρονου.

Όταν άκουσε την κατηγορία που αφορά τον γιο του, ξέσπασε σε κλάματα και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι του χορήγησε αναβολικά.

Οδυσσέας Δήμας: Τα χειρόγραφα σημειώματα με ονόματα αθλητών και ποσά

Στην υπόθεση αναφέρεται και το όνομα του Πύρρου Δήμα, αδερφού του κατηγορούμενου και μεγάλου Ολυμπιονίκη. Η πρόθεσή του ήταν να καταθέσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, η ανακρίτρια δεν επέτρεψε να γίνει η κατάθεσή του. Έτσι, η συμβολή του στην παρούσα φάση της ανάκρισης δεν προχώρησε.
 

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