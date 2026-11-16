Οδυσσέας Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα για τον γιο του στην απολογία του

Έξω από το ανακριτικό γραφείο ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας

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Ελλαδα
Και δεύτερη δίωξη στον Οδυσσέα Δήμα για τα αναβολικά στον γιο του / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Οδυσσέας Δήμας απολογήθηκε για κατηγορίες ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του.
  • Κατηγορείται για κακούργημα και πλημμέλημα σχετικά με την προμήθεια και αποθήκευση αναβολικών ουσιών.
  • Συνελήφθη στις 12 Νοεμβρίου 2026 μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
  • Η δράση του φέρεται να διαρκεί δύο χρόνια και περιλαμβάνει τη χρήση της προπονητικής του ιδιότητας.
  • Ο Δήμας αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι τα εντοπισμένα χάπια είναι για προσωπική χρήση.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώην προπονητή της άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, o οποίος κατηγορείται για υπόθεση ντόπινγκ.  

Οδυσσέας Δήμας: Το πρώτο μήνυμα από τα κρατητήρια για το ντόπινγκ

Κατά την απολογία του στην ανακρίτρια που διήρκησε περίπου μία ώρα, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) στον ανήλικο γιο του.  

Οδυσσέας Δήμας: Τα ονόματα, τα ποσά κι οι ουσίες που βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η ανακρίτρια τον ρώτησε για το παιδί του, εκείνος ξέσπασε σε κλάματα. 

Στο πλευρό του κατά τη διαδικασία βρέθηκε ο αδελφός του, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας. 

Οδυσσέας Δήμας: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου προπονητή, που φέρεται να τελεί σε αργία, αφορά το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.  

Ο προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες. Η παράνομη δράση του, σύμφωνα με την δικογραφία έχει βάθος δύο ετών. 

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι τα χάπια που εντοπίστηκαν κατά τον αστυνομικό έλεγχο είναι για προσωπική χρήση. 

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