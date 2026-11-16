Στα 68 της μιλά ανοιχτά για όσα έχει κάνει στο πρόσωπό της

Μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση είχαν η Ζήνα Κουτσελίνη και η Ειρήνη Νικολοπούλου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη σπουδαία δημοσιογράφο να κάνει μια αναδρομή στην προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια στον Πειραιά, τη μητέρα της, την τηλεόραση, αλλά και τα ζητήματα που εξακολουθούν να την απασχολούν έντονα.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου, σε μια συζήτηση με αρκετές προσωπικές εξομολογήσεις, αναφέρθηκε αρχικά στα παιδικά της χρόνια και στις αναμνήσεις από τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Όπως είπε, η οδός Μουσών στον Προφήτη Ηλία του Πειραιά ήταν μια γειτονιά γεμάτη ζωή, όπου τα παιδιά περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους έξω, παίζοντας με τους φίλους τους.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η οικογένειά της μεγάλωσε με σχετική οικονομική άνεση χάρη στη θεία της από την Αμερική, η οποία έστελνε συχνά μπαούλα με ρούχα. Ωστόσο, αυτό που τη σημάδεψε περισσότερο ήταν η στάση της μητέρας της, η οποία φρόντιζε να μοιράζεται όσα έρχονταν με ολόκληρη τη γειτονιά.

«Όταν ερχόταν το μπαούλο, δεν ήταν το μπαούλο για την οικογένειά μου μόνο, το μπαούλο ήταν για όλη τη γειτονιά», θυμήθηκε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση και για τη μητέρα της, η οποία είχε ως βασική προτεραιότητα τη μόρφωση των παιδιών της. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία την παρότρυνε να συνεχίζει να μαθαίνει ξένες γλώσσες.

«Έφτασα 40 χρονών και μου έλεγε “έλα τώρα μωρέ, να πας τώρα λίγο στην Περούτζα, να κάνεις λίγο καλύτερα τα ιταλικά σου”», ανέφερε, εξηγώντας πως σήμερα συνεχίζει αυτή την παράδοση, καθώς μαθαίνει ισπανικά στο Ινστιτούτο Θερβάντες.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ειρήνη Νικολοπούλου αποκάλυψε πως είναι 68 ετών και πως ήδη σκέφτεται την έβδομη δεκαετία της ζωής της. «Κοίτα, όταν κοιτάς τα 70, κάτι πρέπει να κάνεις».

Η Ζήνα Κουτσελίνη, μάλιστα, σχολίασε πως η καλεσμένη της δείχνει πολύ νεότερη, επισημαίνοντας πως δεν έχει κάνει εμφανείς παρεμβάσεις στο πρόσωπό της.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου, ωστόσο, διευκρίνισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι επεμβατικά», ενώ συμπλήρωσε πως έχει καλούς πλαστικούς που την περιποιούνται.

Η Νίκη Λυμπεράκη, η τηλεόραση και οι συμβιβασμοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτησή τους για τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα. Η Ειρήνη Νικολοπούλου αποκάλυψε πως από τα πρόσωπα της ενημέρωσης που παρακολουθεί σήμερα ξεχωρίζει τη Νίκη Λυμπεράκη, με την οποία, όπως είπε, αισθάνεται πως έχει αρκετά κοινά.

«Ταυτίζομαι πολύ με αυτό το πρόσωπο», ανέφερε, εξηγώντας πως εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η δημοσιογράφος αναζητά εναλλακτικούς δρόμους και δεν περιορίζεται στην παρουσίαση ειδήσεων μέσα από ένα στούντιο.

«Βρίσκεις εναλλακτικούς δρόμους να μην κάνεις μεγάλους συμβιβασμούς. Έτσι νιώθω», σχολίασε, ενώ σε άλλο σημείο της συζήτησης σημείωσε με νόημα πως όταν κάποιος έχει άποψη, δεν είναι πάντα εύκολο να του εμπιστευτούν μια σταθερή θέση στην τηλεόραση.

Η ίδια έκανε και μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στην πρωινή τηλεόραση, θυμίζοντας πως ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου του 1988. Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε, αλλά και ένα περιστατικό με έναν διευθυντή που της είχε φέρει έναν παπαγάλο στο γραφείο, σε μια προσπάθεια να την παροτρύνει να «παπαγαλίζει» όσα έπρεπε να πει.

«Λέω “παιδιά, εγώ δε θα παπαγαλίσω με τίποτα”», θυμήθηκε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε με ενθουσιασμό για την επαγγελματική της εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της ζωής της.

Η συγκίνηση για τις οικογένειες των θυμάτων γυναικοκτονιών

Μια από τις πιο ουσιαστικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στην κοινωνική δράση που έχει αναπτύξει η Ειρήνη Νικολοπούλου γύρω από τις γυναικοκτονίες.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο ζήτημα την απασχολεί έντονα και πως βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, τον Γιάννη και την Κούλα Τοπαλούδη.

Όπως εξήγησε, θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει ουσιαστική κρατική μέριμνα για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες εκτός από τον ανείπωτο πόνο που βιώνουν, καλούνται να αντιμετωπίσουν και σημαντικά οικονομικά βάρη, κυρίως λόγω των δικαστικών διαδικασιών.

«Δεν θέλουν ελεημοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λέμε κρατική πρόνοια, εννοούμε κρατική πρόνοια», υπογράμμισε.

Η ίδια επέμεινε στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κρατικός μηχανισμός οικονομικής στήριξης, ενώ τόνισε πως εξίσου σημαντική είναι η εκπαίδευση της κοινωνίας μέσα από ειδικά μαθήματα και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Η Ναταλία Γερμανού και η τοποθέτηση για την τηλεοπτική έκθεση προσωπικών στιγμών

Στη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση γύρω από τη Ναταλία Γερμανού και τη μητέρα της, Εριέττα Μαυρουδή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα από ορισμένες εκπομπές, με την Ειρήνη Νικολοπούλου να συμφωνεί μαζί της.

«Δεν μπορείς το πιο προσωπικό σου ζήτημα να το κάνεις λαϊκό ανάγνωσμα και ρομάντζο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ακόμη και όσοι έχουν σκληρύνει μέσα στο τηλεοπτικό περιβάλλον οφείλουν να διατηρούν τον σεβασμό απέναντι στην προσωπική ζωή των ανθρώπων.

«Μου έδωσε πάρα πολλά η τηλεόραση, αλλά μου πήρε και τόσα πολλά»

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Ζήνα Κουτσελίνη θέλησε να μάθει πώς αξιολογεί η ίδια την πορεία της, αλλά και αν θεωρεί πως υπήρξε καλή μητέρα και σύζυγος.

Η Ειρήνη Νικολοπούλου εξήγησε πως δεν μπορεί να βάλει έναν συγκεκριμένο βαθμό στον εαυτό της, καθώς ποτέ δεν ένιωσε ότι ανήκε αποκλειστικά στην κατηγορία των παρουσιαστών ειδήσεων. Όπως είπε, βαθιά μέσα της παρέμεινε πάντα η ρεπόρτερ των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων.

Μίλησε, επίσης, για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί δημοσιογραφικά, φέρνοντας ως παράδειγμα την τραγωδία του «Σάμινα» και τον ανθρώπινο πόνο που βίωσε από κοντά.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως για εκείνη η είδηση πρέπει να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο ενός δελτίου ειδήσεων και όχι η εικόνα του παρουσιαστή.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην οικογένειά της και στο πώς η τηλεόραση επηρέασε την προσωπική της ζωή, κάνοντας έναν απολογισμό με ειλικρίνεια.

«Είμαι καλύτερη και σαν μητέρα και σαν άνθρωπος, ας πούμε, συνολικά στην οικογένειά μου και στα τρία παιδιά της αδελφούλας μου», είπε, εξηγώντας πως πλέον έχει καταφέρει να βρει τις ισορροπίες της.

Και κατέληξε με μια φράση που συνοψίζει τη σημερινή της στάση απέναντι στη ζωή: «Μου έδωσε πάρα πολλά η τηλεόραση. Της οφείλω αυτό που λες, ότι νιώθεις ότι είμαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Από την άλλη, μου πήρε και τόσα πολλά που ευτυχώς τώρα τα ισορρόπησα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα