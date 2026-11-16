Ραντεβού με έξι δημάρχους των Βορείων Προσταστίων της Αττικής είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων για τους νέους συντελεστές δόμησης και την προοπτική μεταφοράς τετραγωνικων σε ήδη επιβαρυμένες και άκρως τσιμεντοποιημένες περιοχές.

Οι έξι δήμαρχοι: Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Νέας Ιωνίας και Παπάγου – Χολαργού κλήθηκαν από τον πρωθυπουργό να συζητήσουν την εφαρμογή του σχεδίου του υπουργείου περιβάλλοντος για την θέσπιση ζωνών υποδοχής συντελεστών στους δήμους τους, που θα αυξήσει το τσιμέντο στις γειτονιές τους κατά 600.000 τμ.

Κατά τη συνάντηση, δόθηκε άμεση λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης από τον Πρωθυπουργό, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ότι δε θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο,

Επίσης, με βάση το κείμενο της μελέτης, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του συμβουλίου της επικρατείας.

Στη συνάντηση μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη, υπήρξαν δήμαρχοι που δε θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, κάποιοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι άλλοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

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