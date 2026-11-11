Νέο κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προοπτική νέων συντελεστών δόμησης σε πολλές περιοχές της Αττικής και όχι μόνο. Πέντε δήμαρχοι περιοχών στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει πίσω τη ρύθμιση.

Η ρύθμιση που ανοίγει παράθυρο νέας τσιμεντοποίησης αφορά δεκάδες περιοχές.

Στον Βόρειο Τομέα Αττικής επιπλέον τετραγωνικά παίρνουν:

το Χαλάνδρι

η Μεταμόρφωση

ο Χολαρφός

η Κηφισιά

η Νέα Ιωνία

η Φιλοθέη

το Ψυχικό

η Νέα Ερυθραία

του Παπάγου

η Λυκόβρυση

Στην Ανατολική Αττική:

οι Αχαρνές

η Παλλήνη

ο Γέρακας

το Κρυονέρι

ο Άγιος Στέφανος

η Άνοιξη

Στην υπόλοιπη Ελλάδα πόλεις όπως ο Βόλος, η Λαμία, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ναύπλιο, η Πάτρα, η Καστοριά και η Δράμα.

Τι ισχύει με τους συντελεστές δόμησης

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης με οικόπεδο στο Χαλάνδρι δικαιούται με βάση τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης να χτίσει 500 τ.μ.

Στο οικόπεδό του όμως υπάρχει διατηρητέο κτίριο 200 τ.μ. Επειδή δεν μπορεί να χτίσει τα υπόλοιπα 300 τετραγωνικά μέτρα που κανονικά επιτρέπονται στην περιοχή, μπορεί να μεταβιβάσει μέσω Ψηφιακής Τράπεζας Γης.

Τι σημαίνει αυτό: ότι μπορεί να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα τετραγωνικά ο ίδιος εντός του Δήμου Χαλανδρίου, σε άλλο δικό του ακίνητο, είτε να τα πουλήσει σε άλλον ενδιαφερόμενο που θέλει να χτίσει σε άλλο οικόπεδο, πάντα εντός του ίδιου Δήμου. Έτσι όμως, σε μια περιοχή-φιλέτο επιπλέον τετραγωνικά μπορεί να αξίζουν «χρυσάφι».

Επιστολή δημάρχων των Βορείων Προαστίων στον Πρωθυπουργό

Έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό. Ο λόγος για τους δημάρχους Φιλοθέης Ψυχικού, Χαλανδρίου, Πεύκης Λυκόβρυσης, Παπάγου-Χολαργού και Νέας Ιωνίας που επηρεάζονται ιδιαίτερα και ζητούν να παρθεί πίσω το σχέδιο που επιβαρύνει τις περιοχές τους.

«Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτίρια. Εχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Οι Δήμαρχοι ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις, αν και δεν μπορούν να προσφύγουν δικαστικά εναντίον των μελετών όσο βρίσκονται στο στάδιο της διαβούλευσης.

Οι μελέτες που έχει «ξεπαγώσει» η ηγεσία του Υπ. Περιβάλλοντος, ο Σ. Παπασταύρου και η Μ. Σούκουλη, έχουν φέρει και αμηχανία σε πρωτοκλασσάτους υπουργούς της ΝΔ που εκλέγονται στα Βόρεια Προάστια, ενώ το θέμα έφτασε στη Βουλή από τον Χρήστο Γιαννούλη και την Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ.

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