Abeille Marengo: Σε ετοιμότητα το Λιμενικό στην Κάρπαθο

Υπό διακριτική παρακολούθηση το γαλλικό ερευνητικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo θα παρακολουθείται από το Ελληνικό Λιμενικό κατά την προσέγγισή του στην Κάρπαθο.
  • Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Πλοίων (AIS) και ναυτικών/στρατιωτικών παρατηρητηρίων με ραντάρ.
  • Δεν θα υπάρξει συνοδεία του πλοίου, αλλά υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός με εξετασμένα σενάρια.
  • Το Λιμενικό Σώμα διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με το Πεντάγωνο για την κατάσταση.
  • Η απεσταλμένη του Star, Κατερίνα Ρίστα, μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την Κάρπαθο.

Από τη στιγμή που το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo θα προσεγγίσει την περιοχή της Καρπάθου, θα παρακολουθείται διακριτικά από το Ελληνικό Λιμενικό.

Τι μετέδωσε από την Κάρπαθο η Κ. Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Τι μετέδωσε από την Κάρπαθο η Κ. Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Στο νησί βρίσκεται η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα η οποία μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

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Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η απεσταλμένη του Star, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν πηγές του Λιμενικού, έχει δοθεί σαφής εντολή για διακριτική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου στον οποίο θα βρεθεί το ερευνητικό.

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Πώς θα παρακολουθείται το Abeille Marengo από το σύστημα ISIS 

Πώς θα γίνεται αυτό στην πράξη; 

Πρώτον, μέσω του συστήματος AIS, του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Πλοίων. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου τα πλοία εκπέμπουν και λαμβάνουν πληροφορίες. Άρα το κέντρο Επιχειρήσεων θα έχει ξεκάθαρη εικόνα.

Επιτήρηση του Abeille Maremgo από το σύστημα AIS

Επιτήρηση του Abeille Maremgo από το σύστημα AIS 

Δεύτερον, μέσω των ναυτικών και στρατιωτικών παρατηρητηρίων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και διαθέτουν συστήματα ραντάρ. Με αυτόν τον τρόπο. μπορούν να έχουν συνολική εικόνα της θαλάσσιας δραστηριότητας.

Παρακολούθηση του γαλλικού ερευνητικού από τα ραντάρ

Παρακολούθηση του γαλλικού ερευνητικού από τα ραντάρ 

«Άρα παρακολούθηση θα υπάρχει, συνοδεία όμως όχι. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός. Αντιθέτως, όπως μεταφέρεται, έχουν εξεταστεί διαφορετικά σενάρια. Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα και η ηγεσία του βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με το Πεντάγωνο» κατέληξε στο ρεπορτάζ της από την Κάρπαθο η Κ. Ρίστα.   

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