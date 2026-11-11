Από τη στιγμή που το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo θα προσεγγίσει την περιοχή της Καρπάθου, θα παρακολουθείται διακριτικά από το Ελληνικό Λιμενικό.

Τι μετέδωσε από την Κάρπαθο η Κ. Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

Στο νησί βρίσκεται η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα η οποία μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η απεσταλμένη του Star, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν πηγές του Λιμενικού, έχει δοθεί σαφής εντολή για διακριτική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου στον οποίο θα βρεθεί το ερευνητικό.

Πώς θα παρακολουθείται το Abeille Marengo από το σύστημα ISIS

Πώς θα γίνεται αυτό στην πράξη;

Πρώτον, μέσω του συστήματος AIS, του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Πλοίων. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου τα πλοία εκπέμπουν και λαμβάνουν πληροφορίες. Άρα το κέντρο Επιχειρήσεων θα έχει ξεκάθαρη εικόνα.

Επιτήρηση του Abeille Maremgo από το σύστημα AIS

Δεύτερον, μέσω των ναυτικών και στρατιωτικών παρατηρητηρίων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και διαθέτουν συστήματα ραντάρ. Με αυτόν τον τρόπο. μπορούν να έχουν συνολική εικόνα της θαλάσσιας δραστηριότητας.

Παρακολούθηση του γαλλικού ερευνητικού από τα ραντάρ

«Άρα παρακολούθηση θα υπάρχει, συνοδεία όμως όχι. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός. Αντιθέτως, όπως μεταφέρεται, έχουν εξεταστεί διαφορετικά σενάρια. Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα και η ηγεσία του βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με το Πεντάγωνο» κατέληξε στο ρεπορτάζ της από την Κάρπαθο η Κ. Ρίστα.