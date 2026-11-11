Η Βάσια Τριφύλλη απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το στιλ και η φινέτσα δεν έχουν ηλικία. Η αγαπημένη ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ζουγανέλη «Αχ… Μαρία!», μαγνητίζοντας τα βλέμματα και κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Στα 83 της χρόνια, η Βάσια Τριφύλλη εμφανίστηκε πιο κομψή και ευδιάθετη. Επέλεξε μια κλασική αλλά ταυτόχρονα απόλυτα σικάτη ενδυματολογική επιλογή. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι, συνδυασμένο άψογα με κλασικό λευκό πουκάμισο, ενώ το σύνολο απογείωσαν τα υπέροχα, μεγάλα γυαλιά σε στιλ πιλότου που της χάρισαν έναν αέρα διαχρονικής κομψότητας. Το κόκκινο κραγιόν ήταν η πινελιά χρώματος στο look της.

Βάσια Τριφύλλη: Κομψή Στα 83 Της Σε Πολιτιστική Βραδιά/ndp

Η βραδιά μνήμης για το «Αχ Μαρία»

Η εκδήλωση, η οποία βασίστηκε στη συζήτηση του Γιάννη Ζουγανέλη με τον Αποστόλη Τουμανίδη, αποτέλεσε ένα ταξίδι στη νοσταλγία και την ιστορία. Το βιβλίο ζωντάνεψε ξανά το πολιτιστικό φαινόμενο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στα μουσικά δρώμενα της Ελλάδας, φέρνοντας στη χώρα μας το είδος του Μουσικού-Θεάτρου, όπως άνθισε στη Γαλλία και την Ιταλία.

Γιάννης Ζουγανέλης-Κώστας Τουρνάς-Βάσια Τριφύλλη-Ισιδώρα Σιδέρη/ ndp

Πέρα από τον Γιάννη Ζουγανέλη, στη βραδιά συμμετείχαν πλήθος σπουδαίων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Κώστας Τουρνάς, Σοφία Βόσσου, Ισιδώρα Σιδέρη, Γιάννης Νταλιάνης και, φυσικά, η Βάσια Τριφύλλη, η οποία έδωσε τη δική της ξεχωριστή πινελιά σε μια βραδιά γεμάτη δημιουργικές αφηγήσεις και αναμνήσεις από μια εποχή που δημιούργησε σχολή.