Ο Διονύσης Παπανδρέου, ο δημοφιλής νεαρός ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τη "Γη της Ελιάς", βρέθηκε αντιμέτωπος με το ερώτημα που πολλοί είχαν στο μυαλό τους: Έχει τελικά κάποια συγγένεια με τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου;

Ο ίδιος που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ντέρτι», ξεκαθάρισε τα πράγματα στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν έχω καμία συγγένεια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη ζωή μου έχω ψηφίσει δύο φορές και όχι ΠΑΣΟΚ. Στο σχολείο με πείραζαν οι συμμαθητές μου και μου έλεγαν να τους τακτοποιήσω κάπου» είπε με αρκετή δόση χιούμορ.

Διονύσης Παπανδρέου-Θάλεια Ματίκα-Αφροδίτη Λιάντου-Τάσος ΙορδανίδηςΦωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο ίδιος, που φέτος υποδύεται στη σειρά έναν σοβαρό και υπεύθυνο νεαρό που είναι ιδιοκτήτης μπαρ, αποκάλυψε πως και στην προσωπική του ζωή είναι ένας ηθικός άνθρωπος.

«Δεν έχω απατήσει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ηθικός και έχω τύψεις. Οπότε, όσο κι αν μπορεί να έχω μπει στον πειρασμό», ανέφερε ο Διονύσης Παπανδρέου και συμπλήρωσε:«Ο πειρασμός παραφυλάει πάντα. Αυτή είναι η δουλειά του και γι’ αυτό λέγεται και πειρασμός. Βρίσκεται σε κάθε γωνιά, σε κάθε στενό και παραφυλάει. Και πρέπει να δείξεις δύναμη, γιατί αυτός είναι ένας αγώνας καθημερινός»

O Διονύσης Παπανδρέου με τη συνάδελφό του Ιφιγένεια Τζιόλα/ φωτογραφία από ΝDP, Νίκος Δρούκας

Ο ηθοποιός σε άλλο μέρος της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στο μεγάλο του όνειρο που δεν πραγματοποίησε.

«Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Το όνειρό μου ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής αλλά δε το κυνήγησα αρκετά. Θαυμάζω τον Κριστιάνο Ρονάλντο» είπε.



