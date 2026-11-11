Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης 2026 - 2027, με την ανταπόκριση των νοικοκυριών να είναι άμεση, καθώς περίπου 4.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα στοιχεία που δηλώνουν, καθώς λάθη στο IBAN, στον ΑΦΜ ή στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη διασταύρωση των δεδομένων και να καθυστερήσουν την καταβολή της ενίσχυσης.

Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό με 24 ερωτήσεις και απαντήσεις, δίνοντας διευκρινίσεις για τις αιτήσεις, τα καύσιμα, τα παραστατικά, τις πολυκατοικίες και τις πληρωμές.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο myAADE και ακολουθούν τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στον οποίο ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνονται, μεταξύ άλλων:

Το είδος καυσίμου ή θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

ή θέρμανσης που χρησιμοποιείται. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας. Η διεύθυνση και ο οικισμός του ακινήτου.

και ο οικισμός του ακινήτου. Τα τετραγωνικά μέτρα τ ης κατοικίας.

ης κατοικίας. Η ιδιότητα του αιτούντος ως ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή δικαιούχου δωρεάν παραχώρησης.

δωρεάν παραχώρησης. Οι ενοικιαστές πρέπει επιπλέον να δηλώσουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του προσώπου που τους έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

που τους έχει παραχωρήσει το ακίνητο. Στις πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν κοινό καυστήρα πετρελαίου απαιτείται και η σωστή καταχώριση των χιλιοστών συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης

Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το επίδομα θα καταβληθεί σε προκαταβολή και επόμενες δόσεις.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές διευκρινίσεις του οδηγού της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, προβλέπονται:

Για όσους είχαν λάβει επίδομα τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προκαταβολή ίση με το 60% του ποσού που εισέπραξαν πέρυσι.

Για τους νέους δικαιούχους, προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που δικαιούνται βάσει της σχετικής απόφασης.

Η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Το τελικό ποσό υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες αγορές και τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της κύριας κατοικίας. Η συνολική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας των τιμολογημένων αγορών, ενώ το κατώτατο συνολικό ποσό επιδόματος ορίζεται στα 100 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία ακίνητο το οποίο θερμαίνεται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Έγγαμοι και μέλη συμφώνου συμβίωσης: Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά στην ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τα όρια αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα.

Ειδικά για τα καυσόξυλα, η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό με έως 10.000 κατοίκους και ο κλιματικός συντελεστής της περιοχής να είναι τουλάχιστον 0,8.

Επίδομα θέρμανσης: Ποια καύσιμα επιδοτούνται και ποιες είναι οι προθεσμίες

Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, πέλετ, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αγορές πραγματοποιούνται κατά κανόνα από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Εξαιρέσεις ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ: Από την 1η Ιουνίου 2026.

Για τα υπόλοιπα καύσιμα, εκτός από το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρίζουν τα παραστατικά τους στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου».

Η προθεσμία για την καταχώριση παραστατικών που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2027 είναι η 29η Απριλίου 2027. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η σχετική προθεσμία φτάνει έως τις 15 Ιουλίου 2027, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου.

Τα λάθη που μπορεί να καθυστερήσουν την πληρωμή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε τρία σημεία:

Λανθασμένο IBAN: Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο αιτών να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Σε περίπτωση προβλήματος, η διόρθωση γίνεται από την επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» στο myAADE.

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο αιτών να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Σε περίπτωση προβλήματος, η διόρθωση γίνεται από την επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» στο myAADE. Λάθος ΑΦΜ στα παραστατικά: Στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, το παραστατικό πρέπει να εκδίδεται στον ΑΦΜ του αιτούντος ή, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις πολυκατοικιών, στον κατάλληλο δηλωμένο ΑΦΜ. Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον έναν σύζυγο και η απόδειξη έχει εκδοθεί στον ΑΦΜ του άλλου, μπορεί να προκύψει πρόβλημα στη διασταύρωση.

Στις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, το παραστατικό πρέπει να εκδίδεται στον ΑΦΜ του αιτούντος ή, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις πολυκατοικιών, στον κατάλληλο δηλωμένο ΑΦΜ. Εάν η αίτηση έχει υποβληθεί από τον έναν σύζυγο και η απόδειξη έχει εκδοθεί στον ΑΦΜ του άλλου, μπορεί να προκύψει πρόβλημα στη διασταύρωση. Λανθασμένος αριθμός παροχής ρεύματος: Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που δηλώνονται στην αίτηση. Αντίστοιχη προσοχή απαιτείται στην κατανομή των χιλιοστών θέρμανσης στις πολυκατοικίες.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων, επομένως η ακρίβεια των πληροφοριών είναι καθοριστική για την ομαλή καταβολή της ενίσχυσης.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι χρησιμοποιούν το ακίνητο ως επαγγελματική στέγη, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που εμπίπτουν στους περιορισμούς της σχετικής απόφασης.

Ειδικά για το επίδομα θέρμανσης μέσω ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι δικαιούχοι όσοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Απαραίτητη είναι επίσης η ύπαρξη ενεργής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην κύρια κατοικία.