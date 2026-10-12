Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί αισθητά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε την περασμένη άνοιξη. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσίασε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων ο αρχισυντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ του Star, Γιώργος Παππούς, το τελικό ύψος της επιδότησης στην αντλία αναμένεται να εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Οι σχεδιασμοί του οικονομικού επιτελείου παραμένουν υπό διαμόρφωση, καθώς η κυβέρνηση περιμένει να αποσαφηνιστεί η εικόνα πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Το σενάριο για επιδότηση 35 λεπτών ανά λίτρο

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παππού, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει περίπου στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο, εφόσον δεν υπάρξει σημαντικότερη αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, θα απαιτηθεί πρόσθετη κρατική επιδότηση τουλάχιστον 35 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή να υποχωρήσει από τα επίπεδα στα οποία έκλεισε την προηγούμενη περίοδο.

Ωστόσο, το ποσό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπως επισημάνθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η επιδότηση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, ενώ η εξέλιξη των διεθνών τιμών μπορεί να επηρεάσει και την τελική τιμή εκκίνησης.

Ειδικότερα, εάν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στην αγορά πετρελαίου και ντίζελ, η τιμή ενδέχεται να διαμορφωθεί ακόμη και κάτω από τα 1,60 ευρώ ανά λίτρο, περιορίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 20% για όλα τα καύσιμα

Στο ίδιο πλαίσιο, το δεύτερο μέτρο που βρίσκεται υπό εξέταση αφορά στο επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα τον Γιώργο Παππού, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 20%, με οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα καύσιμα θέρμανσης.

Η ενίσχυση, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναμένεται να αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει διπλή στήριξη, αφενός μέσω της επιδότησης στην αντλία και αφετέρου μέσω της ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

Πρόκειται, ωστόσο, για σχεδιασμό που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί με επίσημη ανακοίνωση. Τα τελικά ποσά, οι δικαιούχοι και οι όροι εφαρμογής θα αποσαφηνιστούν με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Οι διεθνείς τιμές και η επίδραση στην ελληνική αγορά

Καθοριστικό ρόλο για το τελικό κόστος των καυσίμων αναμένεται να παίξει η πορεία των διεθνών τιμών.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για άμεση ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, καταγράφηκε αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του ντίζελ, της τάξης του 4,5% σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για αντίστοιχη επίδραση και στην εγχώρια αγορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μεταβολή θα περάσει αυτομάτως και στο σύνολό της στις τιμές λιανικής.

Στο τραπέζι και νέα μέτρα στήριξης μέσω Ευρώπης

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα δημοσιονομικής ευελιξίας και η δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Η Ελλάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής, η οποία αφορά ενεργειακές υποδομές, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης και ορισμένων μέτρων στήριξης της κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ως ενδεχόμενο ένα μέτρο τύπου Fuel Pass, δηλαδή μια ενίσχυση που θα μπορούσε να στηρίξει τους καταναλωτές απέναντι στο αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του Eurogroup καταγράφηκε θετική διάθεση από αρκετές χώρες απέναντι στο ελληνικό αίτημα. Ωστόσο, υπάρχει ισχυρή αντίσταση απέναντι στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των ορόφων δαπανών. Όπως και να έχει το ενδιαφέρον στρέφεται στους Ευρωπαίους ηγέτες για να δούμε αν θα δοθούν τελικά οι σχετικές εγκρίσεις ή όχι.