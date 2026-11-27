Νέος Κόσμος: Με χειρουργικές κινήσεις οι εκτελεστές προσέγγισαν και σκότωσαν τον 44χρονο / MEGA (αρχείου)

Στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας έγινε η δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο στις 14 Ιανουαρίου 2024, προχώρησαν σήμερα (27/11/26) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, έπειτα από συνεργασία με τις Αρχές της Τουρκίας.

Πρόκειται για τον 43χρονο Α.Σ., ο οποίος είχε διαφύγει από τη χώρα και τον περασμένο Αύγουστο εντοπίστηκε στα κατεχόμενα και συνελήφθη από τις Αρχές του ψευδοκράτους για άσχετο λόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 43χρονος κατόπιν μεταφέρθηκε στην Τουρκία και ύστερα από συνεργασία των διωκτικών Αρχών των δύο χωρών εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα και σήμερα εκδόθηκε στις ελληνικές Αρχές, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο 43χρονος Α.Σ. βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας ως ένας από τους εμπλεκόμενους στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού με το προσωνύμο «Ζαμπόν».

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης έπεσε νεκρός στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.

Το αυτοκίνητο των εκτελεστών φτάνει στο σημείο και σταματά μπροστά από το όχημα του 44χρονου. Οι δράστες «γαζώνουν» το θύμα τους με καλάσνικοφ και στη συνέχεια εξαφανίζονται με το τζιπ τους.

Η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα μεγάλη ισχύ πυρός και είχε χαρακτηριστεί από τις Αρχές ως οργανωμένη εκτέλεση.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, 43χρονος αλλοδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, σε βάρος του ανωτέρω είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου ημεδαπού, την 14-01-2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».